'Tusind tak for at være en fantastisk fan.'

Sådan en indledes en besked, der på Instagram florerer rundt som om, at den er sendt fra Pilou Asbæks officielle profil.

Det er den dog bestemt ikke, advarer den 38-årige skuespiller, der har taget et screenshot af beskeden, som fortsætter med følgende tekst:

'Jeg har oprettet en privat side for at fortælle mine fans, at de skal holde sig sikre under pandemien.'

Pilou Asbæk advarer på Instagram sine mere end 600.000 følgere mod at hoppe på svindlerbeskeden, der altså ikke er fra ham.

»Fald ikke for de her fansider, der foregiver at være den rigtige person, som vil sende privatbeskeder til 'deres fans',« skriver han.

»Anmeld denne her konto øjeblikket,« fortsætter han.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Pilou Asbæks manager, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Screenshot af Pilou Asbæks advarsel.

Pilou Asbæk er bestemt ikke den eneste danske skuespiller, der har haft problemer med svindlere på sociale medier.

Nikolaj Coster-Waldau har tidligere haft voldsomme udfordringer med blandt andet falske annoncer, som er blevet pakket ind i ægte nyhedshistorier.

Tilbage i marts blev skuespilleren for eksempel løjet død, hvilket han rasede over til ugebladet Her & Nu:

»Til dig, der gjorde det: Jeg ved, du er ligeglad, men fuck dig,« sagde 'Game of Thrones'-stjernen til ugebladet.



