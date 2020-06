Efter at have medvirket i kæmpesuccesen 'Game of thrones' er Pilou Asbæk blevet en verdenskendt skuespiller.

Det medfører dog også, at en masse forskellige mennesker verden over følger med - og at ens navn bliver en eftertragtet vare.

Stjernen har nemlig også afsløret, at han igen er blevet efterlignet på sociale medier.

Hans navn er blevet misbrugt, og Pilou Asbæk fortæller selv, at det er nogen, som prøver at snyde ved hjælp af en falsk profil.

Skuespiller Nikolaj Coster-Waldau var også ude og advare sidste år mod at hoppe på falske reklamer fra hans side.

'Ok... hmmm... Endnu en falsk konto, som forsøger at udnytte gode mennesker. Sørgeligt nok er den her en af mange på det seneste,' skriver Asbæk indledningsvist i opslag på engelsk.

'Der er kun en konto med mig. Lang historie kort, så kig på den 'lille blå fyr' (verificeringsmærket, som kendte bruger til at bevise, at det er deres rigtige konti på Instagram, red.) oppe i hjørnet ved siden af mit navn. Bare for at være sikker, det er min personlige og eneste konto, som jeg er sat i forbindelse med. Så pas på jer selv og lad jer ikke narre.'

Sammen med advarslen har Pilou Asbæk lagt et billede fra den falske profil, som har navnet piloeasbaek_page.

Og skuespilleren er langt fra den eneste, som må finde sig i at få sit navn misbrugt. Den danske 'Game of Thrones'-kollega Nikolaj Coster-Waldau har også tidligere været ude og advare imod falske udgaver af ham.

'Det vil åbenbart ikke stoppe. Og nu var der en, der kender mig, som spurgte, hvad det der bitcoins, jeg sælger, er for noget, så for at være helt klar i spyttet; Jeg sælger ikke noget finansielt,' skrev han i et opslag tilbage i september sidste år.

Og det er ikke kun de skuespillere, der har international succes, som bliver udsat for de falske profiler.

Eksempelvis er 'X factor'-vært Sofie Lindes navn tidligere blevet brugt til at reklamere for 'anti aging'-cremer, ligesom også journalister som Lise Rønne, Jes Dorph-Petersen og Kåre Quist er set misbrugt i falske artikler.

Nikolaj Coster-Waldau og Jes Dorph-Petersen er blandt nogle af dem, som har meldt sagerne til politiet, men problemet hersker altså stadig, kan man udlede af Pilou Asbæks seneste opslag.