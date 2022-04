»Opstillingen er så fokuseret på genitalier, at Trump ovenikøbet bliver kronet af sit eget oliemalede skridt i baggrunden, som en glorie af pulserende, performativ maskulinitet.«

Ja, Independents anmelder holder ikke igen med sin beskrivelse af Piers Morgans interview af den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, hvor de to mænd sidder overfor hinanden – skridt mod skridt, om man vil – med et portrætmaleri en knælende Trump, som rigtigt nok knejser i baggrunden.

Interviewet, som de seneste dage har været meget omtalt for Donald Trumps udtalelser om alt fra Vladimir Putin til Meghan Markle, får én ud af fem stjerner.

»Det, der følger, er virkelig ren tortur af en udsendelse. At svinge mellem sykofant og kontrollerende har altid været Piers Morgans stil, men Trump får det værste frem i ham,« skriver anmelderen Nick Hilton.

Han skyder først på den 15 minutter lange monolog fra Piers Morgan, der indleder programmet, som hedder 'Piers Morgan Uncensored' og sendes på TalkTv.

»Piers Morgan sigter på alle lige fra 'prinsesse Pinocchio' (Meghan Markle, red.) til veganere. 'Jeg vil aflyse aflysningskultur,' meddeler han. Dette er et rimeligt nok ønske for et show på en, ganske vist, konservativ tv-station, men ikke en, der kræver et kvarters gentagelser.«

Nick Hilton skriver, at han vil undlade et anmelde Donald Trump, da det bliver historikernes opgave.

I stedet nøjes han så med at slagte Piers Morgan og programmet.

»'Jeg vil være helt ærlig over for dig', bebuder Morgan, der ligner en svedig far, som lige har gennemført folkeskolens æg i en ske-løb, inden han fortsætter med en række spørgsmål, som er så klumpet klippet sammen, at det ligner et skoleprojekt.«

Efter interviewet sidder anmelderen kun tilbage med et spørgsmål, og det er, hvordan Piers Morgan nogensinde kunne blive taget seriøst nok til for en stund at blive overvejet som afløseren til den legendariske talkshowvært Larry King, som der i 2011 var snak.