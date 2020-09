»Ja, jeg kommer til at finde jer. Og når jeg gør, vil det få 'Taken' til at ligne et teselskab,« tordnede Piers Morgan tirsdag på direkte tv med henvisning til Liam Neeson-actionfilmen.

Han og hustruen havde forleden besøg af et par indbrudstyve, mens de lå og sov i deres feriehus i Saint Tropez i Sydfrankrig.

Under plyndringstogtet lagde indbrudstyvene vejen forbi husets soveværelse.

»En flok tyve var i soveværelset, mens vi lå og sov... En eller anden ulækker, idiotisk, lille tyv krøb rundt i mit soveværelse midt om natten,« beskrev værten i 'Good Morning Britain', hvor han til daglig er vært.

Der er ingen tvivl om, at den 55-årige tv-vært var harmdirrende vred efter indbruddet, hvor flere af hustruens smykker blev stjålet.

Han gav i morgenprogrammet også udtryk for, at han har en klar idé om, hvem der står bag:

En flok kriminelle, der et par dage før indbruddet havde fløjet en drone hen over parrets grund i det sydfranske.

»Jeg er seriøs. Vi vil finde jer. Vi er allerede på sporet af jer.«

I programmet fortalte Piers Morgan desuden, at han havde været i kontakt med en britisk efterforsker, som for nylig havde oplevet det samme.

Meget tyder derfor på, at det er den samme gruppe, der står bag begge indbrud, forklarede han på tv, hvor han ligeledes berettede, at ferien ikke just var gået som håbet.

Indbruddet var nemlig ikke den eneste uventede og uvelkomne oplevelse:

På turens første dag havde værten nemlig forstuvet sin ankel. Og det satte ligesom standarden for resten af opholdet.