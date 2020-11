Den amerikanske udvekslingsstuderende Amanda Knox, som for år tilbage først blev erkendt skyldig og siden uskyldig i drabet på sin værelseskammerat Meredith Kercher, er landet i massivt stormvejr.

Den i dag 33-årige kvinde, der nåede at tilbringe fire år i et italiensk fængsel, før hun blev løsladt, har nemlig i forbindelse med præsidentvalget delt en noget opsigtsvækkende joke, som flere finder direkte usmagelig.

Ifølge Metro skrev Amanda Knox – der i sin tid fik kaldenavnet 'Foxy-Knoxy' i medierne – onsdag følgende på Twitter:

'Ligemeget hvad der sker, så kan de næste fire år ikke være ligeså slemme som de fire år, jeg studerede i udlandet, vel?'

Amanda Knox ses her i 2013. Foto: NBC NewsWire Vis mere Amanda Knox ses her i 2013. Foto: NBC NewsWire

Amanda Knox' joke er bestemt ikke blev modtaget, som hun havde håbet. Hun bliver i stedet svinet til på det sociale medie.

'Hvordan kan du lave sjov med din vens død? Hvad med hendes familie og venner? De er i smerte resten af deres liv. Men nej nej, det er synd for dig, som kom ud af situationen i live. Jeg har virkelig ondt af dig,' skriver en bruger sarkastisk.

'Det her er smagløst. En person er død. Det her handler ikke om, hvorvidt det var dig, der gjorde det eller ej, for du blev tydeligvis frikendt, men seriøst... Det her er så klamt. En person er død for pokker,' skriver en anden.

En af dem, som er blevet virkelig rasende over Amanda Knox' opslag, er tv-værten Piers Morgan, som tidligere har arbejdet sammen med den dræbte Meredith Kerchers far.

I can think of a 21-year-old British girl named Meredith Kercher who had a far worse time than you in Italy. Remember her?

How dare you make a joke of it.. you disgusting piece of work. https://t.co/RYL9dfMj6S — Piers Morgan (@piersmorgan) November 4, 2020

'Jeg kan komme i tanke om en 21-årige britisk pige ved navn Meredith Kercher, som havde en langt værre oplevelse i Italien end dig. Kan du huske hende? Hvor vover du at lave en joke ud af det! Dit klamme svin,' skriver tv-værten.

Amanda Knox har svaret på Piers Morgans kritik og skriver, at hun til tider laver sjov med, at hun blev uskyldigt dømt.

'Jeg har lov til at joke med mit eget traume. Jeg jokede ikke med Kerchers. Jeg slog ikke Meredith ihjel. Det gjorde Rudy Guede, og det ved du. Stop med at udnytte Merediths navn for at udskamme mig. Du er ynkelig.'

Twitter-diskussionen mellem de to fortsætter med, at Piers Morgan fortæller, at Meredith Kerchers far er fuldstændig ødelagt efter drabet på datteren, hvorefter Piers Morgan hentyder til, at han ikke er overbevist om Amanda Knox' uskyld.

Den 21-årige Meredith Kercher blev fundet dræbt den 2. november 2007. Foto: STR Vis mere Den 21-årige Meredith Kercher blev fundet dræbt den 2. november 2007. Foto: STR

'Dine løgne om den nat og din kyniske kommercielle udnyttelse af hændelsen efterfølgende er både mistænkelig og frastødende. Du er mange ting, men et 'offer' er ikke et af dem,' afslutter tv-værten.

Britiske Meredith Kercher blev fundet dræbt med halsen snittet over i sin lejlighed i Italien i 2007.

Hendes bofælle, Amanda Knox, samt Amanda Knox' daværende kæreste, Raffaele Sollecito, blev efterfølgende anholdt.

Politiet mente, at parret havde deltaget i en sexleg med Kercher samt en fjerde person. Den fjerde person skulle have været den afrikansk fødte Rudy Guede, som Kercher var venner med.

Dette arkivfoto vise Raffaele Sollecito og Amanda Knox tilbage i 2007. Foto: FILIPPO MONTEFORTE, TIZIANA FAB Vis mere Dette arkivfoto vise Raffaele Sollecito og Amanda Knox tilbage i 2007. Foto: FILIPPO MONTEFORTE, TIZIANA FAB

Efterfølgende fulgte et otte år langt retsopgør, hvor Raffaele Sollecito og Amanda Knox først sad fængslet i Italien i fire år. I 2009 blev de så begge dømt for mordet, men to år senere blev alle anklager trukket tilbage og dommen annulleret.

Derefter blev de i 2014 atter dømt skyldige i en ankesag, men også den dom blev anket, og i marts 2015 kom den endelig dom – Knox og Sollecito blev endeligt frifundet, mens Rudy Guede forblev dømt og fængslet for mordet.

Han afsoner nu en dom på 16 års fængsel.