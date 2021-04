58 procent.

Så mange færre amerikanske seere så med, da dette års Oscar-uddeling løb af stablen natten til mandag dansk tid.

Og nu slagter tv-værten Piers Morgan det store show, som ifølge ham kunne sammenlignes med 'en drønkedelig katastrofe'.

Det gør han i en klumme hos det britiske tabloidmedie Daily Mail, hvor han blandt andet skriver følgende:

Piers Morgan. Foto: VALERIE MACON Vis mere Piers Morgan. Foto: VALERIE MACON

»Den røde løber, som jeg har dækket utallige gange, er normalt fyldt med glitter, glamour og verdens største kendisser, men jeg kunne ikke genkende størstedelen af det lille antal 'stjerner', som spankulerede ned af det korte tæppe.«

»For at kalde det en 'løber' er faktisk at overdrive,« fortsætter han.

Piers Morgan har da også ret i, at årets Oscar-uddeling var anderledes end normalt.

Det skyldes coronarestriktioner, som betød, at det stort set kun var de nominerede, få gæster samt folk, der havde en rolle i showet – såsom prisuddelere – der deltog fysisk.

Ifølge de foreløbige tal fra tv-stationen ABC så 'kun' 9,85 millioner amerikanere med i fjernsynet, da verdens mest prestigefulde filmpris blev uddelt.

Det er som nævnt tidligere i artiklen 58 procent færre end sidste år, hvor 23,6 millioner i USA så med.

Og ifølge Piers Morgan var det altså dem, der droppede at se showet, der tog den klogeste beslutning.

»Jeg havde helt ærligt følt mig mere underholdt ved at sidde på togstationen og se togene køre og ankomme,« siger han og kritiserer, at showet for tredje gang i træk foregik uden en vært.

»Ricky Gervais fik os til at grine af sine fantastiske, upassende jokes til Golden Globes 2020, men det er åbenbart nu ulovligt i liberale og fascistiske woke-ødelagte Amerika,« skriver han.

Selvom Piers Morgan altså fandt årets prisshow kedeligt, så var det spændende set med danske øjne.

Hele to danskere – Thomas Vinterberg og Mikkel E.G. Nielsen – vandt nemlig en gylden statuette.

Førstnævnte vandt bedste internationale film for 'Druk', mens sidstnævnte modtog en Oscar i kategorien bedste klipper.