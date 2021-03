Piers Morgans spydigheder mod Meghan Markle vil ingen ende tage, og nu deler den kontroversielle tv-personlighed et tweet, der udstiller det royale par.

'Jeg læser ikke tabloidmedierne, men de er så ubehagelige, at jeg blev nødt til at forlade landet.'

Sådan lyder det første af de ti punkter på en liste, som Private Eye Magazine har lavet over det, de kalder 'logiske fejl' i prins Harry og Meghan Markles interview med Oprah Winfrey.

Og det er noget, der har bragt smilet frem hos Piers Morgan.

Med tre smileyer, der græder af grin, har han delt et billede af listen på Twitter og rost magasinet for at have udført et godt stykke arbejde.

Nice work ⁦@PrivateEyeNews⁩ pic.twitter.com/ykXPrchK3C — Piers Morgan (@piersmorgan) March 19, 2021

Det vil være en underdrivelse at kalde Piers Morgans forhold til hertuginden af Sussex for anstrengt.

Adskillige gange brugte han sin rolle som vært i tv-programmet 'Good Morning Britain' til at udtale sig kritisk om Meghan Markle.

En kritik, der nåede nye højder i kølvandet på det store interview med Oprah Winfrey.

»Jeg er rasende over det, jeg har set. Det var to timers tilsvining af vores kongelige familie, monarkiet, alt hvad dronningen har brugt sit liv på,« sagde tv-værten.

Han fik også nævnt, at han ikke troede på Meghan Markles udtalelser om, at hun havde haft selvmordstanker.

Disse holdninger medførte mere end 41.000 klager over Piers Morgan til tv-stationen ITV, som sender morgenprogrammet.

Det var dog ikke kun seerne, som mente tonen blev lige krasbørstig nok.

En af programmets andre værter, Alex Beresford, kaldte nemlig Morgans behandling af Meghan Markle for både djævelsk og patetisk.

Så fik Piers Morgans ellers nok og udvandrede fra studiet.

Og det stoppede ikke der, for kort tid efter meddelte ITV, at Piers Morgan havde besluttet sig for at stoppe som vært på 'Good Morning Britain'.

Piers Morgan forsvinder dog ikke helt fra skærmen eller ITV.

Han er nemlig vært og interviewer i tv-showet 'Piers Morgan's Life Stories', hvor han taler med kendte om deres livshistorie.