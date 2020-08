Han er notorisk kendt for aldrig at lægge fingrene imellem. Og derfor ender han også ofte med at skabe røre i den virtuelle andedam.

Nu har Piers Morgen så gjort det igen. Denne gang med et opslag på Twitter, hvor han kritiserer Boris Johnson.

'Den mindst overraskende nyhed i dette årtusinde: Manden, hvis håndtering af corona-krisen har været patetisk og svag, har brug for en papoose (bæresele, red.) for at bære sin baby,' skriver han.

Sammen med teksten har han også delt et billede af den britiske premierminister, der foran et grønt landskab poserer med sin søn Wilfred, som kom til verden i april.

Least surprising news of the Millennium: the man whose woeful handling of the pandemic crisis has been so pathetically weak... needs a papoose to carry his baby. pic.twitter.com/wj1KTzbN1M — Piers Morgan (@piersmorgan) August 23, 2020

Nu kan man måske fristes til at tro, at opslaget har vakt vrede, fordi tv-værten kalder landets leder »patetisk« og »svag«.

Det er dog ikke tilfældet.

I stedet udtrykker folk på Twitter harme over, at Piers Morgan daddyshamer (udskammer Boris Johnsons faderevner, red.) og er racistisk.

'Lad venligst være med at bruge det forældede, racistiske ord papoose. Den korrekte term er babysele,' skriver en bruger med henvisning til, at ordet er lånt fra den originale amerikanske befolknings sprog og betyder barn.

Premierministeren med hustru Carrie Symonds. Parret blev forældre i april. Foto: Toby Melville Vis mere Premierministeren med hustru Carrie Symonds. Parret blev forældre i april. Foto: Toby Melville

Den 55-årige tv-vært lader dog ikke til at tage kritikken, der også er rettet mod hans egne evner som forælder, så tungt.

I hvert fald giver han igen på Twitter, hvor han blandt andet spørger, hvorfor folk skal være så krænkede.

'Papoose er ikke racistisk. Dit forsøg på at gøre det racistisk er... racistisk,' skriver han således i et svar og tilføjer siden, at han som far til fire har fint styr på forældertjansen.

Han fortsætter desuden med at bruge ordet papoose – blandt andet med følgeskab af et billede af Daniel Craig iført et babysele.

About as hot as an iceberg. https://t.co/fSURFCZZE7 — Piers Morgan (@piersmorgan) August 23, 2020

Et billede, han også delte tilbage i 2018, hvor han gjorde grin med 'James Bond'-stjernen og satte spørgsmålstegn ved hans maskulinitet.

Opslaget gav dog bagslag, og store stjerner som Chris Evans spekulerede herefter offentligt i, om Piers Morgan mon selv følte sig truet på maskuliniteten, siden han havde behov for at nedgøre andre mænd.