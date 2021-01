Piers Morgan har lavet et opslag, som skal markere, at en af hans tidligere helte er gået bort.

Lørdag blev det nemlig meldt ud på tv-vært Larry Kings Twitter-profil, at King var gået bort.

Og efterfølgende har Morgan, der også er tv-vært og tog over i værtsstolen hos CNN for netop Larry King, skrevet et opslag, som har vakt vrede.

'Larry King var en af mine helte, indtil vi blev uvenner, fordi jeg erstattede ham hos CNN, og han sagde, at mit show 'var som at se sin svigermor køre ud over en klippe i ens Bentley'. (Han var gift otte gange, så lidt af en svigermor-ekspert). Men han var en brillant tv-mand og en mesterlig tv-interviewer'.

Larry King was a hero of mine until we fell out after I replaced him at CNN & he said my show was ‘like watching your mother-in-law go over a cliff in your new Bentley.’ (He married 8 times so a mother-in-law expert) But he was a brilliant broadcaster & masterful TV interviewer. pic.twitter.com/1JsXeeZYEk — Piers Morgan (@piersmorgan) January 23, 2021

Der er dog en række af King-fans, der mener, at hyldesten skyder forbi målet.

Kritikken går på, at Piers Morgans opslag er narcissistisk og fornærmende. Her kan du læse nogle eksempler:

Mand! Prøv dog at have lidt mere respekt, når der er nogen, der dør. Alt handler ikke om dig.

Bekymrer det dig at tænke på, hvad folk så vil skrive om dig, når din tid kommer på grund af episoder som det her. Det kan du gøre bedre.

Tænk at få en andens død til at handle om sig selv.

Det er dog ikke alle, der mener, at Piers Morgan er over stregen.

Faktisk er der flere, der hylder, at han er så ærlig.

Piers Morgan tog over efter Larry King i 2011. Programmet, der tidligere hed 'Larry King Live' kom derefter til at hedde 'Piers Morgan Tonight'.

Piers Morgan selv er dog ikke længere ved CNN.

Larry King blev 87 år.