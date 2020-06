Den irske stjerneskuespiller Pierce Brosnan afslører nu i et interview, at han har mistet to venner til coronavirus.

Den 67-årige 'James Bond'-skuespiller beskriver vennerne som nogle af de vigtigste mennesker i sit liv.

»Jeg har mistet to venner til Covid-19. De var venner i 45 år, og jeg er gudfaren til deres søn,« siger han ifølge Mirror.

Pierce Brosnan fortæller videre i interviewet, at han konstant er bekymret for, hvornår sygdommen vil vende tilbage.

»Uanset hvor du er, og hvor smukt det end måtte være, har du stadig den forfærdelige trussel hængende over dig,« siger skuespilleren.

For nyligt har Pierce Brosnan isoleret sig på øen Kauai på Hawaii sammen med sin kone Keely Shaye Smith og børnene Dylan på 23 år og Paris på 19 år.

Det er ikke første gang, skuespilleren fortæller om sorg. I 1991 mistede han sin kone Cassandra Harris, som døde af kræft i æggestokkene. Og igen i 2013 mistede han sin adoptivdatter Charlotte til samme sygdom.

»At se nogen, du elsker, få sit liv spist lidt efter lidt af denne modbydelige sygdom, gør sorg til en uudslettelig del af dig,« sagde han dengang til Hello Magazine i 2014.

Men på trods af de tragiske dødsfald har Bond-stjernen opdaget, at ting sjældent er så galt, at det ikke er godt for noget. Han håber derfor, at pandemien vil bringe folk tættere på hinanden.