Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard var klar i mælet, da hun søndag aften forklarede, hvorfor man nu kun står med ét mandat i Europa Parlamentet.

Her gav hun blandt andet 'klimatosserne' skylden for tilbagegangen fra fire til et enkelt mandat. Det både undrer og glæder selverklæret 'klimatosse' Anders Morgenthaler.

»Jeg tror, Pia Kjærsgaard skal blive ved med at sige det der højt. Så er det ligesom at få gratis reklame,« siger han til B.T.

Satirikerens kendte komikerven Frank Hvam har lavet en særdeles succesrig video, der er set over to millioner gange på Facebook.

Morgenthaler har selv medvirket i den opfølgende version, der er set næsten en halv million gange.

Begge videoer omhandler EP-valget. De opfordrer danskerne til at gå til valgurnerne - især hvis man går op i klimaet.

»Folk kalder jo sådan nogen som mig og Frank Hvam for klimatosser. Det er ikke, fordi jeg ikke har en tro på, at vi nok skal nå det, men hvis man har sat sig ind i forskningen bag, så er det NU (at der skal handles, red.).«

Den rekordhøje valgdeltagelse ved søndagens EP-valg og vælgermålinger, der viser, at danske vælgere vægter klimaspørgsmålet højt til Folketingsvalget, understøtter at det rent faktisk ikke længere er en nichedagsorden.

»Det, der undrer mig, er, at Pia Kjærsgaards Parti ikke har forstået, at nogle af deres mærkesager bliver forstærket af klimadagsordenen. Det undrer mig også, at flere borgerlige stemmer sviner Greta Thunberg (svensk klimaaktivist, red.) til,« siger han og fortsætter:

»Vi har ingen politisk dagsorden andet end, at vi vil have en fremtid for vores børn og børnebørn.«

FN har også i maj udgivet en rapport, der konkluderer, at op mod en million dyrearter er i fare for at uddø, hvis der ikke bliver handlet nu.

»Hvis vi ikke råber med hysteriske og paniske stemmer, så risikerer vi, at vi indenfor de næste 10-15 år står tilbage med ganske få dyreracer og har et meget større problem end nu. Derfor er det så vigtigt, at alle kommer ombord nu,« siger Anders Morgenthaler.

Valgforsker Derek Beach fra Aarhus Universitet har dagen derpå peget på, at Dansk Folkeparti ikke er skarp nok på klimadagsordenen.

»Det ser ud til, at Dansk Folkeparti går gevaldigt tilbage, fordi de har været ude af trit med det store emne, som helt tydeligt er klimaspørgsmålet, siger han til Ritzau.

Han peger på, at det formentlig er unge vælgere, der har været med til at sætte valgrekorden og netop de unge vælgere går meget op i klimaspørgsmålet.

»Måske er det alle de - hvad er det nu, man kalder dem - klimatosser. Nej alle dem, der alene går op i klima,« sagde Pia Kjærsgaard til sine partikolleger søndag aften.

»Det gør man også i Dansk Folkeparti, men det er jo ikke det, vi alene går op i. Jeg tror faktisk måske, det kan være det, der har gjort det,« sagde hun.

Frank Hvam fik i den grad skabt opmærksomhed på det seneste EP-valg med sin viral video, hvor han opfordrer danskerne til at stemme.

Det gør vennen, Anders Morgenthaler, stolt.

»Hvis man skal være helt ærlig, så er det Franks første video, som alene har været med til at skabe opmærksomhed omkring valget. Den er sjov og i øjenhøjde med en masse mennesker. Den kommer ud af det blå og ligesom mig, har han ikke nogen agenda med en politisk organisation.«