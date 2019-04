1, april fik medlem af Folketinget Pia Adelsteen (DF) et opkald fra den fiktive vært fra Den Korte Radioavis Kirsten Birgit, der udgav sig for at være politibetjent.

Hun påstod, at en lastbil var kørt gennem bodegaen A'porta i Mariager, som Pia Adelsteen ejer med ægtemanden Kim Christiansen, og en person var død.

Pia Adelsteen mener ikke, at det var en specielt sjov aprilsnar.

»Jeg har i de sidste to dage været afsindigt rystet, det må jeg sige. Der farer mange ting igennem hovedet på en, når man bliver ringet op af det, man tror, der er politiet, og får at vide, at der er sket et dødsfald,« siger hun til DR.

Hun oplyser til DR, at hun onsdag formiddag har anmeldt radiokanalen til politiet.

Ansvarshavende chefredaktør på Radio24syv, Jørgen Ramskov, har tidligere sagt, at de har lagt sig fladt ned og undskyldt til Pia Adelsteen og Kim Christiansen.

Han har erkendt, at aprilsnarren var langt over grænsen.

Overfor B.T. siger han:

»Vi har undskyldt, vi har lavet en fejl. Vi har undskyldt mundtligt og skriftligt. Hvad de beslutter at gøre er deres sag. Det har jeg ikke nogen kommentar til,« slår Jørgen Ramskov fast.

