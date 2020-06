I mange år har ‘X Factor’ været det førende musikprogram i Danmark. Under coronakrisen har DRs fællessang taget over, og det er ret interessant i forhold til fremtiden, mener Phillip Faber.

‘X Factor’ eller ‘Fællessang’. Thomas Blachman eller Phillip Faber.

Medierne - også B.T. - har under coronakrisen stillet de to musikprogrammer overfor hinanden i en form for dyst om seernes gunst.

'Fællessang' endte med at løbe med sejren, men der har nu aldrig været en regulær krig, griner Phillip Faber.

»Selve 'krigs'-vinklen har bare været sjovt at stå og kigge på, for det har jo været en kunstig krig, der ikke var der i virkeligheden. Jeg kender ikke Thomas Blachman, men jeg er sikker på, at han også er totalt ligeglad.«

Han fortæller, at han selv har set ‘X Factor’ i mange år og synes, det er fantastisk tv, men tænker derudover, at der er sket et interessant paradigmeskifte.

»Vi har i mange mange år set talentkonkurrencer med folk, der på kort tid har skulle blive gode til et eller andet. Så det er interessant, at der lige pludselig er et program, hvor det ikke handler om individet og om at præstere, men om fællesskabet,« fortæller han og tilføjer:

»Jeg tror, at når vi vender tilbage til en dagligdag, så kommer vi i 98% af tilfældene til at opføre os nøjagtig, som vi gjorde før coronaen. Jeg håber af hele mit hjerte, at vi måske ser mere musik som dette på tv – også på den anden side af coronaen.«

Phillip Faber har i sine fællessang-programmer haft besøg af en masse danske kunstnere, som i hans øjne i de sidste mange år ikke har fået så meget eksponering i den bedste sendetid. Det kunne måske blive ændret nu?

»Pludselig er der i fx 'Fællessang' på DR1 kommet dygtige kunstnere på skærmen, der ikke har været på primetime-tv i 15 år. Ikke for noget, men de fleste af dem synger simpelthen røven ud af bukserne. Jeg håber i hvert fald selv på at se flere programmer som dette på skærmen.«