På tirsdag takker Phillip Faber af efter 100 programmer med morgensang. Han blev coronakrisens uventede helt, og det har været overvældende, men nu trænger han virkelig også til ferie, fortæller han.

»Det er underligt. Jeg sad i aftes og tænkte over, hvad jeg skulle sige og blev helt rørt, fordi jeg undervejs har mødt en overvældende tsunami af taknemmelighed fra folk. Det har været meget tydeligt, at det har været vigtigt for mange mennesker. Det har været rørende at mærke, hvordan musikken er gået fra at være underholdning til at have en funktion.«

B.T. møder en træt, men også stolt Phillip Faber i DR Koncerthuset, efter optagelserne til den sidste omgang morgensang, der sendes om morgenen sankthansaften på tirsdag.

Da statsminister Mette Frederiksen den 11. marts lukkede Danmark ned, satte Phillip Faber sig ved sit klaver, og en lille idé blev pludselig en uventet succes.

Phillip Faber ved sit klaver. Foto: Mikkel Suppras Kjeldsen Vis mere Phillip Faber ved sit klaver. Foto: Mikkel Suppras Kjeldsen

»Vi begyndte på pigekorets Facebookside og tænkte, at det ville være sjovt, hvis det måske kørte i 14 dage og havde 50, der kiggede med. Så eksploderede det bare og blev allerede på dag to rykket over til DR1, hvor der fra første færd var et par hundrede tusind mennesker, der så med. Det var jo helt uhørt i forhold til hvor lowkey, langsomt og lidt gammeldags det er,« smiler Phillip Faber.

Han har lavet tv i mange år, men under coronakrisen er han for alvor blevet et kendt ansigt, og han er særligt glad for at have ramt en bestemt målgruppe:

»Jeg er især glad for, at det har ramt børnene, som vi jo slet ikke sigtede efter. Vi synger jo Grundtvig, Ingemann, Weyse og alle de gamle sange,« fortæller Phillip Faber, der godt kan mærke, at det slider at lave 100 programmer i træk.

»Jeg må sige, at jeg er træt. Jeg har faktisk været rigtig træt i nogle uger nu.«

Rørende hilsen fra 'Bølle-Bob'-kollegaer I forbindelse med fællessang-programmernes enorme popularitet, er der i løbet af foråret også kommet mere fokus på Phillip Fabers person - blandt andet hans fortid som børneskuespiller. »Det har været sjovt og flatterende. Jeg blev rigtig glad for den hilsen, I fik lavet. Det var rørende (B.T. fik Phillip Fabers tidligere ‘Bølle-Bob’-kollegaer til at sende en video-hilsen, red.).« Han tilføjer: »Jeg plejer at sige til pigerne i mit kor, at man aldrig kan lære noget forgæves. Jeg lærte en masse af de teaterforestillinger, og den film jeg var med i. Jeg mødte faktisk ‘Bølle-Bob’-instruktøren, som havde set mig i ‘Den klassiske musikquiz’, og han sagde, at han kunne se rigtig meget skuespil i det arbejde, jeg laver nu. Og det er jo fuldstændig rigtigt.«

Han fortæller, at han tænkte, at det gav mening at fortsætte, så længe der var børn derhjemme, der sad og kiggede med.

Han troede, at det ville stoppe, da børnene så vendte tilbage i skole, men så begyndte lærerne bare at sætte ‘Morgensang’ på i klassen, og så måtte det jo fortsætte, smiler han.

Og der har aldrig været morgener, hvor han ikke orkede at tage ind og spille.

»Nej, for jeg elsker det af hele mit hjerte. Min yndlingsmusik er de danske sange. Programmet har jo også levet af min kærlighed til sange, og så har jeg mandet mig op, fordi jeg følte, at det, vi lavede, spillede en rolle.«

Phillip Faber. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Phillip Faber. Foto: Bax Lindhardt

De første mange udsendelser blev optaget live, og det kom bag på Phillip Faber, hvor meget energi det egentlig krævede at holde dampen oppe i så lang tid.

»Jeg har jo set min familie hver dag, men min kone har taget læsset derhjemme. Den første halvanden måned, var det live hver evig eneste morgen, og lidt for sent mærkede jeg, at det kan man ikke,« forklarer han og uddyber:

»Der har generelt været enormt meget arbejde med at organisere det hele. Vi har for eksempel siddet et hold af nodeskrivere og sat tonelejet lidt dybere, så flere kunne synge med. Interessen for mig har jo også været helt overvældende stor. Jeg fandt ud af, at jeg kun kunne lægge ét interview om dagen, hvis der også skulle være tid til alt det andet.«

Phillip Faber fortæller, at han i dag bliver tilbudt alt mellem himmel og jord, men at han lige nu siger nej til det hele for at lade op og afventer derudover den helt rigtige idé.

Han har fået et talerør og vil bruge det bedst muligt, forklarer han.

»Det skal bruges et sted, hvor det giver mening, gavner musikken eller har den største kraft.«

Blandt andet siger han derfor også som udgangspunkt nej til ‘kendis’ underholdningsprogrammer som for eksempel ‘Vild med dans’.

»Jeg har besluttet mig for, at jeg altid skal være der for min faglighed. Ligeså snart jeg giver slip på den, giver det ikke mening længere.«

Phillip Faber. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Phillip Faber. Foto: Bax Lindhardt

I det næste stykke tid skal han optræde med DR Pigekoret og lave nye optagelser af DR2s ‘Den klassiske musikquiz’. Derefter kan han holde fire ugers velfortjent ferie.

Hvad tror du, du vil huske den her periode for?

»Mit liv bliver aldrig det samme igen. Det er nok et ultimativt vendepunkt, men jeg ved ikke præcis til hvad endnu, og det er jo ret syret. Jeg tror ikke, der er nogen der glemmer coronatiden, men for mig blev det altså sådan her.«

Hvad skal du lave i sommerferien?

»Jeg skal så lidt som muligt, haha. Jeg skal bare slappe helt af med min familie og nyde min lille dreng.«