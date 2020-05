Coronatidens ukronede musikkonge Phillip Faber, der hver dag synger for til fællessang på DR1, var som teenager tilbage i 1990'erne med i musicalfilmen 'Bølle-Bob'.

Her spillede den dengang 14-årige Phillip Faber iført lædervest og midterskilning outsideren Leslie, som af de andre karakterer blev kaldt en 'grim og ulækker fyr' - helt bogstaveligt i nummeret 'En ulækker fyr'. Men det skal der nu rådes bod på.

For at hylde Phillip Faber og takke ham for at spille og synge Danmark igennem coronakrisen har B.T. spurgt en række af hans gamle 'Bølle-Bob'-kollegaer, om de vil overraske ham med en videohilsen.

Flere har heldigvis sagt ja, og på vegne af deres 'Bølle-Bob'-karakterer siger de blandt andet undskyld for, at de mobbede ham tilbage i 1998.

Phillip Faber som Leslie i 'Bølle-Bob'. Foto: DANSK TEATERFORLAG Vis mere Phillip Faber som Leslie i 'Bølle-Bob'. Foto: DANSK TEATERFORLAG

I videoen er der gensyn med 'Smukke Sally' og 'Den søde pige' og ikke mindst selve skaberen af 'Bølle-Bob', Gunnar Geertsen, der beklager, at han i sin tid gjorde Phillip Faber til 'pigernes foretrukne ulækre fyr'.

»I dag er du enhver bedstemors drøm om en lækker fyr,« lyder det fra 'Bølle-Bobs' 'far'.

B.T. interviewede for nyligt Phillip Faber om hans tid med 'Bølle-Bob'.

Han er i dag 35 år og oplever ikke at blive genkendt for sin ungdomsrolle.

Fra 'Bølle-Bob' - scenen hvor de andre børn kalder ham en ulækker fyr. Filmen kan ses gratis på Filmstriben.dk. Foto: DANSK TEATERFORLAG Vis mere Fra 'Bølle-Bob' - scenen hvor de andre børn kalder ham en ulækker fyr. Filmen kan ses gratis på Filmstriben.dk. Foto: DANSK TEATERFORLAG

»Der er ingen, der har nævnt 'Bølle-Bob' i mange, mange år. Nærmest siden jeg lavede det. Jeg har jo fået skæg og briller og gør alt, hvad jeg kan,« fortalte han med et smil.

Han mener heller ikke, at 'Bølle-Bob'-filmen, der også blev sendt som en tv-serie på TV 2 i 1998, har overlevet tidens tand.

»Allerede da vi lavede den, virkede den lidt altmodisch. Den holder nok ikke i dag, lad os bare sige det sådan. Men den havde sin tid, og den var godt nok stor dengang, det skal den have.«

I interviewet fortalte han også, hvorfor han efter 'Bølle-Bob'-tiden ikke valgte at fortsætte som skuespiller og i stedet uddannede sig først som komponist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og senere som dirigent fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Phillip Faber, komponist og dirigent og tidligere barneskuespiller. Siden 2013 har han været chefdirigent for DR PigeKoret og siden 2016 kunstnerisk ansvarlig for Malko Dirigentskolen. For tiden kan opleves på DR TV hver morgen hvor han samler danskerne til morgensang. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Phillip Faber, komponist og dirigent og tidligere barneskuespiller. Siden 2013 har han været chefdirigent for DR PigeKoret og siden 2016 kunstnerisk ansvarlig for Malko Dirigentskolen. For tiden kan opleves på DR TV hver morgen hvor han samler danskerne til morgensang. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg tænkte, jeg skulle være skuespiller, indtil jeg fandt ud af, at alle, jeg overhovedet kendte, ville være skuespillere. Så gad jeg ikke. Det var for mainstream. Og jeg fandt ud af, at jeg kunne skrive musik. Det må være noget særligt, tænkte jeg. Gudskelov, for det første var nok aldrig blevet til noget.«

På tv fortsætter Phillip Faber sin fællessang et stykke tid endnu.

Den ugentlige fredagssang kører til udgangen af maj, mens den daglige morgensang indtil videre fortsætter til sankthans i slutningen af juni.

Se 'Bølle-Bob'-kollegaernes undskyldning øverst i artiklen. Videoklippet fra 'Bølle-Bob' er venligst udlånt af Dansk Teaterforlag.