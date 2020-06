I snart 100 programmer har Phillip Faber ført danskerne igennem coronatiden med sin 'Morgensang'. Her afslører han sine egne højdepunkter.

»Det gjorde stort indtryk på mig, da DR Pigekoret for et par uger siden endelig måtte være med igen. Det var som at komme hjem igen efter at have siddet alene, i jeg ved ikke hvor mange programmer.«

Han smiler også ja til, at det var et særligt øjeblik, da Danmarks tidligere landsholdsmålmand Peter Schmeichel pludselig sad og sang med i studiet med en guitar. Men det er et helt andet ikon, han derudover fremhæver:

»Det var underligt nok også en kæmpe oplevelse at møde Bamse (Fra 'Bamse og Kylling', red.). Det var nærmest som at blive barn igen. Meget surrealistisk, haha. Min dreng fylder tre år til august og har ikke noget forhold til Bamse, men jeg viste ham et billede af os sammen, og det blev han helt ekset over,« griner Phillip Faber og tilføjer:

Johannes Langkilde kiggede forbi for at synge 'Der kommer altid en sporvogn og en pige til'. Foto: DR Vis mere Johannes Langkilde kiggede forbi for at synge 'Der kommer altid en sporvogn og en pige til'. Foto: DR

»Han ville også møde Bamse, så jeg fik helt dårlig samvittighed. Jeg vil jo gerne dele alt med ham.«

Phillip Faber fortæller, at de generelt har været meget grundige med at udvælge, hvem der skulle komme på besøg i studiet. At de alle har været nogle, han har set op til.

»Jeg har for eksempel altid gerne villet spille med Birthe Kjær. Jeg lytter ikke til dansktop, men hun synger bare så sindssygt godt.«

Herunder kan du se et par af de mange gæsteindslag: