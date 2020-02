Allerede da tv-værten Phillip Schofield sagde ja til sin kone i 1993, var han klar over, at ægteskabet i sidste ende nok ikke var det rigtige for ham.

For på det tidspunkt var han afklaret med sig selv og det faktum, at han er homoseksuel. Det fortæller han i et interview med The Sun.

Alligevel gik han ind i ægteskabet og troede, at han kunne undertrykke sin seksualitet.

»Jeg indrømmer, at jeg nok var lidt naiv. Men da vi giftede os, var det en glædelig tid, og jeg havde ingen overvejelser i mit hoved,« fortæller han til det engelske medie.

Det er endnu ikke meldt ud, om Phillip Schofield og Stefanie Lowe lader sig skille.

Phillip Schofield var også klar over, at der ikke var garanti for, at ægteskabet varede ved. Og til sidst måtte han indrømme, at han ikke kunne ignorere sig selv.

Fredag i sidste uge bekendtgjorde han offentligt på Instagram, at han er homoseksuel.

'Med styrken og støtten fra min kone og mine døtre har jeg accepteret, at jeg er homoseksuel,' skrev han blandt andet og tilføjede:

'Min familie har holdt mig tæt, de har prøvet at muntre mig op. At oversvømme mig med venlighed og kærlighed på trods af deres egen forvirring, Alligevel kan jeg ikke sove, og der har været nogle mørke øjeblikke,' forklarede han videre i sit opslag.

Han indrømmer i interviewet med The Sun, at hele rejsen frem mod offentliggørelsen har været svær og fyldt med 'hjerteskærende samtaler'.

På den anden side var der heller ingen vej tilbage. Han var nødt til at 'være ærlig overfor sig selv', fortæller han.

Phillip Schofield er til daglig vært på programmet 'This Morning' i England, hvilket han har været siden 2002. Sammen med Stephanie Lowe har Phillip Schofield to døtre, Molly og Ruby.

Om parret officielt lader sig skille, er endnu ikke blevet besluttet, skriver flere engelske medier.