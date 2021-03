Philip May har fået Simones moderkage med hjem fra fødslen og er ved at forberede, hvordan han skal spise den.

Da Philip May i december fik sin lille søn i hænderne, og nogle dage senere kunne forlade hospitalet, var med både baby og moderkage, det afslører han i det seneste afsnit af ‘Philip May & Simone’ på discovery+.

»Jeg har hørt, at man kan spise moderkagen, og jeg synes, det er fascinerende at spise noget, der er kommet ud af dig,« fortæller Philip til Simone i programmet.

Philip May har inviteret sin storebror, Nicki, over for at planlægge den bedste menu med moderkage.

»Vi skal jo holde moderkage-fest, og hvis der er en, jeg ved, der vil være med, så er det dig. Hvis du spiser det, så bliver du en del af Vilmar,« fortæller Philip til sin bror.

Philip ved godt, at moderkage ikke er det lækreste.

»Der er ikke så mange, der spiser det, så vi har en vision om, at vi kan gøre det her til noget appetitligt,« fortæller Philip.

Hvorvidt det lykkes Philip at spise Simones moderkage, vil han ikke afsløre, da Realityportalen fanger ham på mobilen, han henviser i stedet til, at man følger med i tv-serien.

»Man kan sige, at det i hvert fald er planen,« afslører han med et glimt i øjet.

