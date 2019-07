Det er netop blevet offentliggjort, at Philip May fra 'Paradise Hotel' også skal gæste Geggo og Cengiz' bokseevent til efteråret.

Efteråret nærmer sig med hastige skridt, og snart skal flere måneders træning stå sin prøve.

Den 7. september skal 19 realitystjerner nemlig mødes i bokseringen til Geggo og Cengiz' nye projekt 'Stjerne Boksning', og her skal kendisserne kæmpe om 10.000 kroner mod en modstander i egen vægtklasse.

I løbet af foråret er bokserne blevet præsenteret en efter en på 'Stjerne Boksning's Instagram-side, og selvom hele castet egentlig er blevet offentliggjort, så er der altså kommet endnu en tilføjelse til stjernegruppen.

I en ny video på 'Stjerne Boksning's Instagram-side optræder Philip May fra 2017-udgaven af 'Paradise Hotel', som lader til at glæde sig enormt meget til at medvirke i det store show.

'Så nærmer vi os den 7. september, og hvad er det nu, der sker den dag? Ja, der er nemlig ‘Stjerne Boksning'.'

'Og jeg glæder mig sindssygt meget. Men hvorfor er det mon, at jeg glæder mig lidt mere, end jeg burde? Ja, det er nemlig, fordi jeg har fået den store ære at kommentere det hele. Yes, tak, jubii, det bliver sindssygt fedt, jeg glæder mig som en lille dreng,' lyder det fra den yderst begejstrede paradiso.

'Alle, der vælger at streame, det bliver min stemme, I skal høre på sammen med min makker, som er blevet offentliggjort. Jeg glæder mig virkelig meget, håber vi høres ved!'

Undervejs har der været udskiftning hos bokserne. Oprindeligt skulle 20 kendisser kæmpe mod hinanden, men en af dem sprang fra. Efterfølgende er paradisoen Isac Saabye også røget af 'Stjerne Boksning'-holdet, men her er der blevet fundet en erstatning. Der vil derfor være ni boksekampe under selve eventet, der bliver afholdt den 7. september.

Du kan se den fulde oversigt over alle kampene HER.

Se videoen, hvor Philip May fortæller om sin rolle i 'Stjerne Boksning', herunder: