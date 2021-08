'FAKE NEWS!'

Sådan har det gentagne gange lydt på Philine Roepstorffs sociale medier, hvor hun de seneste tre uger har beskyldt især B.T. for at lyve om hendes nye kæreste, fodboldspilleren Jacob Bruun Larsen.

Et forhold, som B.T. breakede 28. juli, hvor den 28-årige model gennem sin presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, oplyste, at hun ingen kommentarer havde.

Det havde hun dog kort tid efter, da hun på Instagram kaldte historien for en løgn til sine knap 430.000 følgere.

Jacob Bruun Larsen spiller til daglig i den tyske klub 1899 Hoffenheim. Foto: Hasan Bratic Vis mere Jacob Bruun Larsen spiller til daglig i den tyske klub 1899 Hoffenheim. Foto: Hasan Bratic

To uger senere ved Søren Le Schmidts modeshow i Kronprinsensgade i København afviste Philine Roepstorff atter en gang at kommentere sit nye forhold.

»I får aldrig indblik i mit kærlighedsliv,« lød hendes udmelding, som hun efterfulgte med et ekstremt udbrud, inden hun tog flugten fra pressen:

»Vil du høre noget om mit kærlighedsliv? Jeg elsker kærlighed, og jeg dater rigtig mange. I kan bare skrive, jeg er en lille luder.«

Allerede dagen efter var Nicklas Bendtners ekskæreste igen klar ved tasterne, hvor hun på ny deklarerede B.T.s historie for 'fake news' og bad sine følgere om ikke at tro på alt, hvad de læser i medierne.



Heller ikke, selvom Se og Hør havde en journalist til stede med så gode øjne, at han spottede, at Philine Roepstorff var i fuld gang med at facetime Jacob Bruun Larsen, mens hun blev interviewet på den røde løber.

Sådan så det ud på Philine Roepstorffs sociale medier i kølvandet på B.T.s historie. Vis mere Sådan så det ud på Philine Roepstorffs sociale medier i kølvandet på B.T.s historie.

Philine Roepstorff har desuden løbende de sidste tre uger delt kryptiske billeder af en mand, man ikke har kunnet se det fulde ansigt på, men som mistænkeligt meget ligner Hoffenheim-spilleren.

Og nu viser det sig da også, at B.T.s oplysninger bestemt ikke var 'fake news', som Philine Roepstorff ellers har forsøgt at overbevise sine mange følgere om.

Tirsdag delte hun nemlig en halvandet minut lang video på Instagram, hvor hun bekræfter forholdet til netop Jacob Bruun Larsen.

Videoen, som er krydret med Ed Sheeran-sangen 'Photograph', er fyldt med romantiske og hyggelige stunder mellem hende og fodboldspilleren, der i tide og utide kalder hinanden 'skat'.



'Jeg har grint hele sommeren,' skriver modellen til videoen og indrømmer altså, at forholdet mellem de to bestemt ikke er nyt.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af P H I L I N E P I (@philineroepstorff)

B.T. har været i kontakt med Helle von Wildenrath Løvgreen, som oplyser, at hun ikke længere er presserådgiver for Philine Roepstorff.

B.T. har desuden forsøgt at række ud til Philine Roepstorff selv, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.