Man skal ikke lufte sit beskidte vasketøj offentligt, lyder det. Ikke desto mindre er det, hvad der er sket i forbindelse med bruddet mellem Phil Collins og Orianne Cevey.

Det har været en ukøn omgang, og nu har sidstnævnte sat endnu et angreb ind.

Den 46 år gamle schweiziskfødte kvinde er nemlig begyndt at sælge ud af sin tidligere mands ejendele, skriver PageSix.

Således er både guldplader og andre 'assorterede Phil Collins-priser' blevet sat til salg på auktion.

Phil Collins og ekskonen Orianne Collins. Foto: FABRICE COFFRINI Vis mere Phil Collins og ekskonen Orianne Collins. Foto: FABRICE COFFRINI

Eksempelvis kan man for den nette sum af 100 dollar få fingrene i den guldplade, som Robert Plant-albummet 'The Principle of Moments' indkasserede.

Derudover har Orianne Cevey også sat alverdens tasker og sko samt en frimærkesamling til salg – ligeledes til favorable priser.

Baggrunden for det store udsalg er ifølge en talsperson for Orianne Cevey det faktum, at hun skal flytte. Phil Collins har nemlig lige – via retten – kylet hende ud af sin 40 millioner dyre Miami-mansion.

»Hun flytter til en mindre bolig og skiller sig i den forbindelse af med tøj og sko, som hun ikke længere bruger. Hun har trods alt 5000 par sko og kun to fødder – hun kan jo ikke nå at bruge dem alle.«

Repræsentanten tilføjer, at Orianne Cevey har fundet stor ro i at rydde ud i de ting, som »ikke længere giver hende glæde«.

Phil Collins og Orianne Cevey blev gift i juli 1999. Foto: missing Vis mere Phil Collins og Orianne Cevey blev gift i juli 1999. Foto: missing

Netop 'glæde' har ikke just været et nøgleord i relationen mellem hende og Phil Collins den seneste tid.

Krigen mellem dem startede i juli sidste år, da Orianne Cevey droppede sin partner – angiveligt over sms.

I sms-beskeden skulle hun have fortalt, at hun var blevet forelsket i en anden mand, Thomas Bates. Han og Orianne Cevey giftede sig så i al hemmelighed blot en måned efter hendes brud med Phil Collins.

Siden har parret, der faktisk var gift fra 1999 til 2008, og som fandt sammen igen 2015, bekæmpet hinanden i retten og i medierne.

Blandt andet har retten skullet tage stilling til, hvorvidt Orianne Cevey havde krav på parrets fælles hjem – den førnævnte Miami-mansion.

Det havde hun ikke, vurderede en dommer, der dog gav hende indtil 21. januar til at finde et nyt hjem.

Og det er altså her, der ikke er plads til eksmandens priser og guldplader.