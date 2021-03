I løbet af weekenden fandt tre forskellige skyderier sted langs Virginia Beach' kystlinje. Tre mistede livet, og mindst otte blev såret.

Nu bekræfter musikeren Pharrell Williams på sin Instagram, at hans fætter, den kun 25-årige Donovon Lynch, er et af dødsofrene.

Lynch skulle være blevet ramt af politiet, da der udbrud et nyt skyderi, mens de var i gang med at efterforske et tidligere skyderi.

'Tabet af disse liv er en tragedie. Min fætter Donovon blev dræbt under skyderiet. Han var en stjerne, og en der altid var der for andre,' skriver Pharrell Williams.

Donovon Lynch boede selv i Virginia Beach, ligesom han også spillede amerikansk fodbold på byens college, før han dimitterede i 2019.

Politiet fandt et våben 'i nærheden af skyderiet' og har, ifølge Sky, udsendt en pressemeddelelse hvor de siger, at Donovon Lynch var i besiddelse af et håndvåben.

Politibetjenten, der skød Donovon Lynch, var udstyret med et kropkamera, men det var af ukendte årsager slukket.

'Det er afgørende, at min familie og de andre ofres familier får den afklaring, ærlighed og retfærdighed, de fortjener,' skriver Pharrell Williams til billedet af sin fætter.

I sit opslag sender han også en opmuntrende besked til Virginia Beach' borgere.

'Virginia Beach er indbegrebet af håb og vedholdenhed, og som samfund vil vi komme igennem dette og komme endnu stærkere ud på den anden side.'

Sangeren er selv opvokset i Virginia Beach.