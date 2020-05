Du kender måske bedst Petra Nagel som en karismatisk og nysgerrig tv-profil. Men den 35-årige journalist har også en sidegeschæft af den lukrative slags.

Petra Nagel er nemlig medejer af holdingselskabet Karsten Nagel Holding ApS, som sidste år leverede et millionoverskud.

Det viser en årsrapport, som virksomhedsportalen Ownr har trukket for B.T.

Helt konkret stod der 2.416.229 kroner på virksomhedens bundlinje, da 2019 var omme. Og dermed har selskabet nu en egenkapital på over 15 millioner kroner. Til sammenligning lød overskuddet i 2018 på 276.380 kroner og egenkapitalen på lige knap 13 millioner.

Det indbringende selskab, som fik sin spæde start i 2016, kan vist på alle måder betegnes som et familieprojekt.

Karsten Nagel, som lægger navn til og er direktør i selskabet, er Petra Nagels far. Emil Nagel, som også ejer en bid af virksomheden, er Petra Nagels bror.

Både Petra Nagel og hendes bror ejer ifølge CVR API hver mellem 15 og 19,99 procent af holdingselskabet, mens søskendeparrets far ejer den resterende del af virksomheden, hvis formål er at investere i andre virksomheder.

Noget, familieforetagendet altså må siges at have haft succes med sidste år. Om det kommer til at gå lige så godt i 2020, er dog endnu usikkert.

'Konsekvenserne af covid-19, hvor mange regeringer verden over har taget beslutning om at 'lukke landene ned', får stor betydning for verdensøkonomien,' står det således i årsrapporten, hvori det også lyder, at størrelsen af påvirkningen fra corona-udbruddet for nuværende er umulig at forudsige.

Men mon ikke, det nok skal gå alt sammen for Petra Nagel.

Den efterhånden garvede journalist har nemlig rigeligt at se til. Foruden at være Jes Dorph-Petersens sidekick på TV 2's 'Go' aften Live', skal hun i år også stå i spidsen som vært, når det populære datingprogram 'The Bachelor' kommer til Danmark.

Privat danner Petra Nagel par med Asbjørn Munk, og sammen har de sønnen Pelle Emil, der for to år siden kom til verden for rullende kameraer i programmet 'Petra får en baby'.