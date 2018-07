Det at være ægte og ærlig er vigtigt for tv-værten Petra Nagel. Derfor er hun heller ikke bange for at løfte sløret for sin løn - eller for at sige, at hun faktisk gerne vil have mere.

Den populære tv-vært, der især er kendt for DR3-programmerne 'Menneskeforsøg', 'Petra dater hele verden', 'Petra elsker sig selv' og 'Petra får en baby', fortæller i et portrætinterview med Politiken, at hun er '90 procent ærlig', når hun er foran kameraet.

De sidste ti procent mangler, fordi hun blandt andet gerne vil værne om sit privatliv, selvom 'det måske findes på et meget lille sted', forklarer hun.

Da Politikens journalist spørger, om det så betyder, at hun vil svare, hvis hun bliver spurgt, hvad hun tjener, lyder svaret 'ja'. Lønnen er på 48.000 kroner, afslører hun.

ARKIVFOTO af Petra Nagel. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere ARKIVFOTO af Petra Nagel. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Men på spørgsmålet om, hvorvidt hun er tilfreds med det, lyder svaret 'nej'.

»Fordi, og det vil jeg gerne sige højt: Der er mange, som tjener mere end mig, og som godt kan gå i SuperBrugsen, uden at de andre i butikken har set dem smøre sæd i hovedet eller føde et barn for åben fucking skærm. Men altså ... Så kunne jeg bare være bedre til at forhandle,« siger hun til Politiken.

33-årige Petra Nagel kendes særligt fra en række personlige programmer på DR3, hvor seerne først kunne følge med, at hun forsøgte at finde kærligheden, derefter finde kærligheden til sig selv, og senest har seerne kunnet følge hele hendes graviditet.

Tilbage i april kom hende og kæresten Asbjørns første barn til verden - sønnen Pelle Emil.

Han kom med foråret Iøvrigt; Tak til verdens bedste jordemødre og sygehusansatte. Godt at vi har jer Et opslag delt af Petra Nagel (@petra.nagel) den 8. Apr, 2018 kl. 8.18 PDT

'Han kom med foråret. I øvrigt; Tak til verdens bedste jordemødre og sygehusansatte. Godt at vi har jer,' skrev tv-værten i den forbindelse på Instagram.

Petra Nagels kæreste - Asbjørn Munk - arbejder også i tv-branchen, men det var på en bodega med en fælles veninde, de mødte hinanden første gang. Et år senere, i juli 2016, blev de kærester.