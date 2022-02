Petra Nagel har ikke været bleg for at lade danskerne komme helt tæt på.

I DR3-programmerne 'Petra dater hele verden', 'Petra elsker sig selv' og 'Petra får en baby', har hun – blandt andet – delt ud af sine inderste tanker og usikkerheder. For offentlig skue.

Alligevel skulle hun tænke sig om en ekstra gang, da redaktionschefen for Vores Børn kontaktede hende for at høre, om hun ville tale om morkroppen i magasinet. Men så kom hun i tanke om, hvor stor respekt hun har for andre kvinder, der stolt viser deres ægte kroppe frem.

Så da Petra Nagel vendte tilbage og havde taget sin beslutning, havde hun bare et krav: Hun ville gå planken ud. Derfor pryder tv-værten nu forsiden af den nyeste udgave af Vores Børn. Stort set uden en trevl på kroppen. I den større sags tjeneste.

På trods af, at det nu om dage bliver mere og mere almindeligt, at man ser 'ægte' kropper i bladene og på sociale medier, mener hun nemlig stadig, der er et behov for, at nogen tager teten. Det oplever hun især vigtigheden af, med de henvendelser, hun modtager fra yngre kvinder på sin Instagram, der takker hende for at sætte ord på svære ting, de kan se sig selv i.

»Jeg kan mærke de her strømninger af respekt i forhold til mødres kroppe, og jeg kan se mange flere nøgne morkroppe i blade og på sociale medier. Men hvorfor fanden skal vi egentlig kalde den morkroppen? Det er en krop! Det har lidt en negativ klang.«

Petra Nagel har sammen med sin kæreste, Asbjørn Munk, to børn, Pelle Emil og Rosa.

I 2019 skiftede den populære vært arbejdsplads, da hun sprang ud som TV 2-vært efter en årrække på DR.