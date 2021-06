Dybt patriarkalsk, forældet og et program, der blot viser en flot gifteklar bejlerinder, som kæmper om én mands gunst.

Sådan har blot en lille del af den voldsomme kritik af TV 2-programmet 'The Bachelor' lydt.

For selvom datingprogrammet er yderst populært i USA, så mener kritikere altså, at tiden er forbi for den slags programmer i Danmark.

Det mener Petra Nagel dog bestemt ikke.

Petra Nagel er vært på programmet. Her ved siden af singlen Casper.

Den 37-årige journalist er vært på programmet, og hun kalder til Alt for Damerne programmet for et 'skidegodt dating-format og supergod underholdning'.

Ifølge Petra Nagel skal programmets hovedperson, ungkarlen Casper Berthelsen, kæmpe lige så meget for kvinderne, som de skal kæmpe for ham.

»De her kvinder – og lad os lige sætte en tyk streg under – gør det for deres egen skyld,« siger hun til magasinet og fortsætter:

»De gør det ikke for hans skyld. Hvis kemien ikke er der, så ved de det godt. Så siger de nej tak. De der roser er bare et element, fordi formatet er sådan, men kvinderne ved godt, at man kan sige nej til den rose …«

I 'The Bachelor' kæmper i alt 18 kvinder i hvert afsnit om at få en rose fra ungkarlen. Hvis man får en rose, går man videre i programmet, og hvis man ikke får én, ryger man ud. Og til sidst er der så kun en enkelt kvinde tilbage.

Sune Roland, der er indholdschef på TV2 Zulu og TV2 Play har tidligere været ude at forsvare programmet.

Han har over for DR afvist, at tiden er løbet fra formatet.

»Nej. Ligesom tiden ikke er løbet fra, at mænd skal gøre sig til for en kvinde, eller mænd skal gøre sig til for en mand. Der er plads til det hele.«