Petra Nagel er gravid.

Det oplyser 'Go' Aften Live'-værten selv i et opslag på Instagram.

Her har den 36-årige TV 2-vært delt et billede af sig selv med en række scanningsbilleder.

'Indenunder masken smiler jeg rigtig meget. Vi bliver 4 til foråret,' skriver den kommende mor til to.

'Indenunder masken smiler jeg rigtig meget Vi bliver 4 til foråret'

Petra Nagel har i forvejen en søn sammen med kæresten, Asbørn Munk.

Sønnen, Pelle, blev født i foråret 2018.

Fødslen blev senere vist på landsdækkende tv, da den blev vist i det afsluttende afsnit af DR3-programmet 'Petra får en baby', hvor Petra Nagel og Asbjørn Munk blev fulgt under hele graviditeten.

Asbjørn Munk har tidligere fortalt, at han ikke fortryder tv-programmet, men at han bestemt heller ikke er synderligt stolt over det.

»Det har da været sindssygt grænseoverskridende. Helt vildt. Jeg har ikke oplevet det negative i det endnu, men det er ikke noget, jeg er sindssygt stolt af, hvis jeg skal være helt ærlig.Jeg bryder mig ikke om at se det,« sagde Asbjørn Munk i podcasten 'Anden til venstre'.