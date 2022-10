Lyt til artiklen

Hun har datet hele verden for rullende kameraer, er vågnet op med tømmermænd og en mand, hun ikke anede, hvem var.

Alt det er dog fortid for den populære 'Go’ aften LIVE'-vært Petra Nagel.

I 2016 mødte hun nemlig Asbjørn, som er manden i hendes liv og far til deres to børn Pelle på fire og etårige Rosa.

Men bliver de nogensinde gift? Det kan den 38-årige tv-vært godt være usikker på, afslører hun i DR-podcasten ‘Hjerteflimmer for voksne’.

»Asbjørn friede til mig for snart tre år siden, så vi skal jo giftes på et eller andet tidspunkt, når vi kan overskue at planlægge det. Jeg er overhovedet ikke lige der,« fortæller Petra Nagel i programmet.

Derfor beskriver hun da også sig selv som »noget så gammeldags som ringforlovet« og fortæller, hvordan hun og Asbjørn mødtes i byen kort efter, at hendes datingprogram 'Petra dater hele verden' var gået i luften.

Hvordan hun efter et års uforpligtende flirten i de sene nattetimer insisterede på, at han inviterede hende ud på en rigtig date. Som altså førte til, at de for seks år siden blev kærester.

For tre år siden var Asbjørn nede på knæ og fri til hende. Og hun sagde ja.

Men længere er det altså ikke kommet.

»Vi har overhovedet ikke sat en dato. For sidste år ville jeg hellere have et nyt badeværelse, og nu er jeg lidt sådan, jeg gider ikke lige nu og næste år, nej det gider jeg heller ikke,« fortæller Petra Nagel og fortsætter:

»Jeg får den ikke ligesom op at stå over alt det med gæstelister og hvor skal det holdes? Så jeg ved ikke, om vi nogensinde bliver det. Det bliver i hvert fald ikke lige nu.«