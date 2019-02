Den danske tv-vært Petra Nagel skal giftes med sin kæreste Asbjørn Munk. Han friede til hende, mens parret var på ferie, afslørede hun forleden på Instagram.

Nu fortæller hun, at han friede hende på en tilpas 'uromantisk' måde.

»Asbjørn friede i Thailand med en nøgen Pelle (parrets barn, red.) på armen. Det var både smukt og også tilpas 'uromantisk' til vores smag,« skriver hun i en e-mail SE og HØR.

Desuden kan DR-værten løfte lidt af sløret for, hvordan kommer til at foregå, når parret skal sige ja til hinanden.

Vis dette opslag på Instagram Ligegyldig om vi er i Thailand eller på Vesterbro, så er jeg simpelthen så lykkelig for, at du gerne vil have mig som din kone Et opslag delt af Petra Nagel (@petra.nagel) den 17. Feb, 2019 kl. 1.01 PST

»Vi skal have et stort klassisk bryllup. Flot tøj og god mad. Fest hele natten. Meeen der går nok lige lidt tid - skal lige finde et sted at holde det.«

Asbjørn Munk er også tv-mand og arbejder i Mick Øgendahls produktionsselskab Falster Inc.

Det var dog på en bodega med en fælles veninde – og ikke i tv-verdenen – at de mødte hinanden første gang.

I april 2018 kom hende og kærestens første barn til verden – sønnen Pelle Emil.

»Han kom med foråret. I øvrigt: Tak til verdens bedste jordemødre og sygehusansatte. Godt, at vi har jer,« lød rosen dengang fra tv-værten.

Petra Nagel er blandt andet kendt fra programmet Petra dater hele verden, hvor hun datede mænd i seks forskellige lande. Da hun mødte sin nuværende forlovede sagde hun:

»Sådan en rolig nordjyde er god for sådan en som mig, der godt kan blive lidt hurtigt irriteret over småting,« sagde hun til DR.

Parret har været sammen i knap tre år.