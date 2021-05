Petra Nagel blev i påsken mor igen, da hun og kæresten, Asbjørns, andet barn kom til verden. Nu viser hun den lille pige frem på Instagram.

Den 36-årige TV 2-vært gik på barsel tilbage i februar og har løbende givet sine 130.000 Instagram-følgere opdateringer fra graviditeten og den voksende mave.

Siden fødslen er det blevet til et par småglimt af det lille nye familiemedlem, men nu er Petra Nagel altså klar til at vise sin lille pige frem med et billede af en storsmilende baby og teksten 'Hej Rosa'.

I kommentarfeltet hilser kendiskollegaer tilbage.

Blandt andet skriver tv-vært Sofie Linde 'Skaaaaaat' efterfulgt af to hjerter.

Skuespiller Stephania Potalivo skriver 'Dejligste lille Rosa', mens TV 2-kollega Michèle Bellaiche skriver 'Åh, hun er skøn'.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Petra Nagel (@petra.nagel)

Petra Nagel afslørede tilbage i september sidste år, at hun var gravid igen.

Det er ikke fremmed for hende at lade verden følge med under en graviditet.

I 2018, da hun blev mor for første gang til drengen Pelle, medvirkede hun samtidig i DR3-programmet 'Petra får en baby', hvor kameraholdet blandt andet var med til selve fødslen.

Det øjeblik har hun tidligere over for Alt for damerne kaldt sin mest mindeværdige oplevelse i karrieren.

Petra Nagel er arbejdsmæssigt aktuel som vært på TV2s nye realityshow 'The Bachelor', der har premiere 25. maj.