Peter Warnøe trækker sig fra DR-programmet Løvens Hule.

Det sker efter, at det er kommet frem, at han har optaget ulovlige lån på flere millioner kroner.

»Jeg har det sådan set fint - jeg har bare skidetravlt,« siger han, da B.T. fanger ham på en telefon, for at spørge ham, hvordan han har det oven på udmeldingen.

Det var en måde at overleve på, fortalte han til Børsen torsdag.

'Arbejdsmæssigt er jeg inde i en meget travl periode for tiden, hvor en af mine vigtige prioriteter er at få bragt orden i en række private aktionærlån, der ikke skulle have været foretaget,' sådan skriver han i et opslag på Facebook og fortsætter:

'Mine regnskaber er åbne, og der har ikke været skjult noget, men det er klart, at det ikke er situation, jeg ønsker skal fortsætte.'

I en årrække har den administrerende direktør i venturefonden Nordic Eye på ulovlig vis hævet millioner af kroner i flere af sine selskaber som ulovlige aktionærlån.

Det har af flere omgange resulteret i påtaler fra hans revisor for både at handle i strid med selskabsloven og bryde skattelovgivningen. Det drejer sig om 14 ulovlige aktionærlån, der tilsammen løber op i over 20 millioner kroner.

'Jeg skal naturligvis have styr på disse private ting hurtigst muligt, hvad jeg arbejder intens på,' skriver han videre på Facebook.

Han har derfor meddelt Danmarks Radio fredag, at han ikke ønsker at fortsætte som en af investorerne i det populære program.

'Det har været fantastisk spændende at være med, men i næste sæson vil jeg begrænse mig til at se med på sidelinjen,' afslutter han.

B.T. vil fortsat forsøge at få en kommentar fra Peter Warnøe, der lige nu har for travlt til at tale med os.