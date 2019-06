Det kan meget vel være, at Peter Myginds søn, Julius, har holdt nøje øje med sin far, der i 90'erne spillede rollen som selveste Score-Kaj.

Der må i hvert have været masser af charme, selvtillid og lækkert hår involveret, da han formåede at få sin smukke kæreste Stine Lykke Winther på krogen.

Lørdag lykkedes det endda Myginds sønnike også at få papirer på forholdet, da parret blev gift til et storstilet bryllup i Rørvig.

På Instagram har familien delt en lang række billeder af den romantiske begivenhed.



Du kan se et par af bryllupsbillederne i bunden af artiklen.

Julius Mygind, søn af Peter Mygind, havde nogle turbulente teenageår, da han som ung blev afhængig af hash. I dag er han kommet fri af sit misbrug. Foto: Privatfoto Vis mere Julius Mygind, søn af Peter Mygind, havde nogle turbulente teenageår, da han som ung blev afhængig af hash. I dag er han kommet fri af sit misbrug. Foto: Privatfoto

27-årige Julius Mygind er uddannet coach og forfatter til bogen 'Mit barn tager ikke stoffer - jeg har spurgt...'.

Her beskriver han sin kamp for at komme ud af et stofmisbrug, han havde i sin ungdom.

Julius Mygind og hans - nu - hustru, Stine, blev i 2017 forældre til en datter, der har navnet Rosa.

- Vores elskede søn Julius er blevet far. Lise og jeg er blevet farmor og farfar til verdens dejligste Rosa, skrev Peter Mygind dengang på Facebook.

Vis dette opslag på Instagram ❤️verdens dejligste søn og svigerdatter sagde JA til hinanden ❤️#bryllup #kærlighed #rørvig #enebærgården#winthermygind Et opslag delt af Peter Mygind (@peter_mygind) den 9. Jun, 2019 kl. 2.38 PDT

Vis dette opslag på Instagram Stine & Julius Winther Mygind ❤️❤️❤️ #winthermygind #bryllupsspam #❤️ Et opslag delt af Lise Mühlhausen (@lisemuhlhausen) den 9. Jun, 2019 kl. 7.09 PDT