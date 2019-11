Han har spillet lidt af hvert gennem sin lange karriere. Men en af de nyere roller i Peter Myginds liv er én, som han slet ikke kan få nok af.

»Hold kæft, en gave. Det giver jo helt ny energi,« siger han og stråler i hele sit 56-årige ansigt.

Gaven hedder Rosa. Og er om få uger to år gammel. Peter Myginds første barnebarn.

»Hun får mit hjerte til at smelte. Man er jo som nyforelsket,« siger han og fortæller med meget stor stolthed i stemmen, at et af de første ord, hun lærte at sige, var 'farfar'.

Jeg kan slet ikke styre det Peter Mygind om sit barnebarn Rosa

Lige så stolt er han over at genfortælle scenen, der stort set altid udspiller sig, når familien er samlet omkring middagsbordet, og Rosa efter få minutter rækker ud efter hans hånd.

'Kom, farfar,' siger hun og trækker ham med ind til legetøjet.

»Jeg når stort set aldrig at spise færdig, for jeg følger troligt med hende med det samme. Jeg kan slet ikke styre det. Jeg skal nok øve mig lidt på det,« smiler han og ryster på hovedet over sig selv.

»Det mest fantastiske er, at for hende er Lise, onkel Valdemar og jeg en naturlig del af hendes liv, fordi vi bor, som vi gør.«

Peter Mygind og Lise Mühlhausens hjem i Charlottenlund er rammen om fire generationer. Foto: Simon Skipper Vis mere Peter Mygind og Lise Mühlhausens hjem i Charlottenlund er rammen om fire generationer. Foto: Simon Skipper

I villaen i Charlottenlund bor de nemlig fire generationer sammen. Peter Mygind, hans kone Lise og yngste søn Valdemar i stuen. På førstesalen ældste søn Julius med sin kone Stine og deres datter Rosa. Og på øverste etage hans svigermor Tove.

»Så jeg bor jo sammen med dem, jeg elsker allerhøjest. Vi har et fantastisk fællesskab,« siger han.

Ud over muligheden for at kunne gå ind og ud hos hinanden i det daglige, trygheden ved at vide, at der altid er nogen inden for rækkevidde, har familien skabt deres egne faste traditioner.

»Svigermor spiser hos os hver dag. Nu har hun lavet mad til sine børn i 30 år, så nu er det vores tur. Eller det vil sige Lises.«

Det er så meningsfuldt Peter Mygind om at bo fire generationer sammen

»For det er hende, der er chefkokken hjemme hos os,« erkender han og fortsætter:

»Om søndagen holder vi vores store familiemiddag. Så er Julius, Stine og Rosa også med og min mor, Jytte (Abildstrøm, red.), kommer ind til byen fra sit bofællesskab. Jeg elsker det. Det er så meningsfuldt.«

Men det er ikke det eneste, der er meningsfuldt. For noget af det, der virkelig kan varme Peter Myginds hjerte, er at inspirere andre. Og det har hans 'familiehus' gjort.

»For os er det en stor gave. Så at vi nu bliver inviteret ud for at holde foredrag om det her, fordi folk vil så gerne høre om det og bo sådan, gør bare gaven større.«