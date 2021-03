Peter Mygind er intet mindre end pavestolt. For serien 'Sommerdahl', hvor han har hovedrollen, har slået rekord i seertal.

»Jeg bliver stolt og glad over, at vi har lavet noget, folk kan lide at glo på.«

Det er anden sæson af 'Sommerdahl', som havde hele 709.000 seere på sæsonpremieren og dermed er blevet TV 2 Charlies mest sete premiere nogensinde og slår rekorden fra 'Mercur', som havde seertal på 691.000.

»Vi er et rigtig stærkt hold, som folk gider at følge med i og synes, at det er godt. Selv B.T.s anmelder kan lide det,« griner Peter Mygind, da B.T. snakker med ham.

»Selvfølgelig bliver man glad, når folk kan lide det. Jeg forsøger altid at lave noget, som de fleste folk kan lide. Nede på apoteket er der ældre mennesker, som siger: 'Det er jo Dan Sommerdahl', og det er altid rart at blive genkendt på den måde,« fortæller skuespilleren, som har været 38 år i branchen.

Og det er ikke kun på apoteket, at folk er glade for Peter Myginds rolle. Han bliver også mødt af udenlandske fans på Instagram.

»Der er flere hollændere, som skriver til mig på Instagram, og de siger, at de er vilde med sæson et. Så den udenlandske anerkendelse er også rar,« fortæller Peter Mygind.

»Det er fandeme sjovt, at man laver en lille krimi i Helsingør, og pludselig sidder 800.000 hollændere om ugen og følger med,« lød det også begejstret fra Peter Mygind i forbindelse med premieren på sæson to af serien.

Peter Mygind, Laura Drasbæk og André Babikian i 'Sommerdahl'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2 Vis mere Peter Mygind, Laura Drasbæk og André Babikian i 'Sommerdahl'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Og det er ikke kun i Holland, at serien har stor succes.

For den store tyske kanal ZDF, som har rettighederne til historien, har brugt bedste sendetid på at sende serien søndag aften.

Ifølge Peter Mygind har den næsten slået den verdenskendte krimiserie 'Barnaby' på seertal på den tyske kanal.

Ud over sin hovedrolle i 'Sommerdahl' er der andre ting på Peter Myginds tegnebræt.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Peter Mygind vender tilbage i sæson fire af 'Borgen', men der er også andre ting i vente, som han dog ikke kan løfte sløret for endnu.

»Der er spændende ting på vej, men man må vente med at se, hvad der bliver meldt ud,« lyder det hemmelighedsfuldt fra skuespilleren.