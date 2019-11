Han har spillet gadeteater med sin mor. Været hemmeligt forelsket i Solbjørg Højfeldt i ‘Riget’, åbenlyst forelsket i Sofie Gråbøl i ‘Nikolaj og Julie’ og distræt onkel Erik i ‘Min søsters børn’.

Men skal 56-årige Peter Mygind sætte fingeren på ét nedslag i karrieren, der har ændret alt for ham, er han ikke i tvivl.

»Det var dér, at det gik op for folk, at ‘gud, han kan også være et dumt svin’,« siger Peter Mygind om rollen, der har åbnet døre for ham.

Michael Laugesen hed hans karakter i den prisbelønnede tv-serie ‘Borgen’, hvor han som først formand for Arbejderpartiet siden chefredaktør på tabloidavisen ‘Ekspres’ ganske rigtigt spillede et dumt svin.

Peter Mygind i DRs dramaserie 'Borgen', som har åbnet mange døre for ham. Foto: DR

Peter Mygind lægger ikke skjul på, at netop dén rolle blev modtaget med kyshånd. Trods sine mange års erfaring som skuespiller følte han sig nemlig fanget i en bås.

»Fordi man har set mig i serier som ‘Anna Pihl’ og ‘Nikolaj og Julie’, er jeg blevet set som ham den bløde, lidt naive og kærlige type,« forklarer Peter Mygind om de roller, han i mange år fik tilbudt.

»Grunden til, at jeg kom med i ‘Borgen’, var, at jeg kort forinden havde spillet med i ‘Flammen & Citronen’, og dér fik lov til at vise en lidt mere iskold side.«

»At jeg kunne spille en rolle som den, gjorde, at jeg kunne bruges i ‘Borgen’ som et dumt svin. Og ikke for at hylde dem, men som skuespiller er det virkelig fedt at få lov til at udvide sin palette,« siger Peter Mygind.

Men ikke nok med, at paletten blev udvidet på grund af ‘Borgen’. Verden er også blevet meget større på grund af serien.

»Lige meget hvor jeg har været i verden, har alle i branchen set den og alle ved, hvem jeg er på grund af den,« forklarer Peter Mygind.

Skulle man have glemt det, var tv-serien ‘Borgen’ med sine omkring 1,5 mio. faste seere en af de mest sete i nyere tid, da den fra 2010 til 2013 foldede sig ud i de danske stuer.

Men også udenfor landets grænser var den politiske drama-serie en kæmpe succes, som anmelderne labbede i sig.

Dramaserien 'Borgen' var ikke kun et hit i Danmark. For seriens fire hovedkarakterer har den også betydet, at de fik hul igennem til en karriere i udlandet. Foto: Camilla Rønde

»Det er bemærkelsesværdigt, hvor meget spænding og psykologisk drama serien kan klemme ud af korridorsladder og sundhedsreformer i en lille skandinavisk nation,« skrev New York Times bl.a.

Også film- og tv-branchen var så imponeret, at flere af seriens skuespillere pludselig stod højt på Hollywoods ønskesedler.

Pilou Asbæk kom således i spil til rollen som Euron Greyjoy i ‘Game of Trones’ på grund af ‘Borgen’, ligesom den skaffede Sidse Babett Knudsen HBO-serien ‘Westworld’ og Birgitte Hjort Sørensen såvel ‘G.O.T.’ som ‘Vinyl’.

Men den har også banet vejen for, hvor Peter Mygind er lige nu. I en alder af 56.

Jeg er helt i chok. Jeg nyder det Peter Mygind om at blive kaldt Robert Redford

Gennem de seneste år har han i 'Borgens' kølvand lavet adskillige tv-serier i Tyskland og ikke mindst hans seneste rolle syd for grænsen, kan han takke ‘Borgen’ for.

»Instruktøren ville bare have lov til at arbejde med mig én gang, fordi han havde set mig i ‘Borgen’,« siger en smigret Peter Mygind om ‘Ein Sommer’, hvor han spiller overfor den legendariske tyske skuespillerinde Iris Berben og - for første gang i sit liv - har måttet anlægge skæg.

»De kalder mig Robert Redford. Jeg er helt i chok. Jeg nyder det,« griner Peter Mygind. Som kan takke for ‘Borgen’ for det.

»Det er da vildt sjovt, at man lige tilfældigvis har været med i den og havner både i Tyskland og England. På den måde er jeg dybt taknemmelig over den rejse, jeg er på nu.«