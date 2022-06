Lyt til artiklen

Peter Ingemann har bidt sin tand i stykker – igen.

»Jamen, jeg er dygtig. Jeg har bare en tendens til at presse sammen i min kæbe, især når jeg koncentrerer mig. Så det lykkedes mig for en tre år siden at bide den ene kindtand i stykker, og nu har jeg så bidt den anden i stykker,« fortæller den 49-årige tv-vært til B.T.

Men heldigvis burde bidereriets konsekvenser være overstået, for nu er begge de tænder, der har stukket op over de andre, revet ud.

For efter måneders smerte – og »årtiers pres« fra overmunden – gik han til tandlægen og fandt ud af, at den højre kindtand også var flækket.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Peter Ingemann (@ingemannpeter)

Så den måtte fjernes, og nu venter Peter Ingemann på, at der kan bliver sat en porcelænskrone ovenpå den titaniumskrue, han onsdag fik boret ind – »ligesom man skruer en ravplugs i væggen«, som tv-værten pointerer.

»Nu når bedøvelsen fortager sig, og du skal køre den på ibuprofen og panodil, så kan du godt mærke, du er i live, skulle jeg hilse og sige,« lyder det med et grin.

Men det er ikke det bedste tidspunkt, som operationen er faldet på.

For Peter Ingemann skal nemlig rundt i Europa med det tv-program, han for tiden optager om Churchill, Stalin og Hitler.

»Jeg læspede frygteligt som barn – det er også derfor, jeg har lidt svært ved at tale engelsk. Men når du så har et hul, så vil din tunge altid søge derhen, så jeg er begyndt at læspe mere nu – og så er det endnu sværere at snakke engelsk,« siger TV 2-værten med et grin.

Tv-værten Peter Ingemann. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Tv-værten Peter Ingemann. Foto: Søren Bidstrup

Men trods smerter og bøvl formår han at grine af det hele – selv tandlægeregningen, der ellers ikke er videre morsom.

»Jeg har ikke fået regningen endnu, men sidste gang kostede det 25.000 kroner med fjernelse, titaniumskrue og porcelænskronen. Så 50.000 for to,« forklarer Peter Ingemann.

Han joker med, om man skulle prøve at tørre regningen af på TV 2, da det jo gerne er for tv-stationen, han koncentrerer sig.

»Men så tror jeg lige så godt, jeg kan sende den til julemanden!« siger tv-værten og griner.

»Det er også bare for sjov, for det er jo ikke TV 2s ansvar – men de skal da ikke høre noget for det, hvis de gider!«