»De kom til at ændre verden på godt og ondt. Og noget af det vi desværre ser ske lige nu i Ukraine har også med de tre herrer at gøre. Så historien fortsætter.«

Sådan siger Peter Ingemann til B.T. om sit nye historieprogram om Winston Churchill, Josef Stalin og Adolf Hitler, som han har teaset for på sin Instagram.

Direkte adspurgt om, hvordan han som historienørd tror, at historien vil huske det, der finder sted i Ukraine, og manden bag det hele, Vladimir Putin, lyder svaret:

»Det er jo rystende, det der sker. Tænk, at man i 2022 som statsleder tror, at man bare kan sende tanks indover grænsen til et suverænt land, det er jo hæsligt. Det troede vi, vi var ovre for længst, men det er vi så desværre ikke.«

Han tror, og håber på, at serien kan give endnu flere indblik i et af de mest dramatiske kapitler i den europæiske historie, og hvordan den stadig former os den dag i dag.

Og selvom det ikke skorter på dokumentarer, som redegører for de tre historiske herrers laden og gøren samt indvirkning på deres samtid – og eftertid – skal der gerne være lidt nyt at komme efter.

»Jeg håber da på, at der vil være overraskelser undervejs, men selvfølgelig vil vi også fortælle meget af det, som nogen kender til, for det er jo tre helt exceptionelle herrer. De to af dem er jo historiens største massemordere på linje med Mao, og den sidste var demokrat og kæmpede for friheden, men havde bestemt også sine mørke sider i forhold til at være imperialist, racist og koloniherre.«

Hvem af de tre, der fascinerer Peter Ingemann mest er svært for den at garvede tv-vært at sige, men han ved da godt, hvem han helst ville hænge ud med.

»Det er Churchill.«

Han finder det dybt fascinerende, hvordan han har at gøre med tre mænd, der kommer fra dybt forskellige lag i samfundet.

»De kommer tre forskellige steder fra. De har nogle personlighedstræk, der ligner hinanden, og så har de noget, hvor de slet ikke ligner hinanden. Stalin og Hitler var jo grusomme.«

Peter Ingemanns seneste historieprogram, 'Ingemann og Kongerækken', var populært hos seerne, men fik også kritik, fordi der var et par faktuelle fejl i.

Fejl, der ærgrer Peter Ingemann, da tingene altid skal være så rigtige, som de kan være, men også fejl, som han mener er en storm i et glas vand – og altså ikke er noget, der får ham til at ryste på hånden i forhold til nu at kaste sig over et nyt historieprojekt.

»Jeg synes, kritikken har været ret urimelig. Der har ikke været kritik af indholdet, der er kommet ud af munden på mig, alt er blevet tjekket igennem af historikere. Så har der været nogle fejl i de meget stilistiske, rustikke kort, og det er da ærgerligt, at der har været nogle få fejl (...) Men så er det altså heller ikke værre. Jeg synes virkelig, det er en storm i et glas vand, men jeg vil gerne vedgå, at selvfølgelig skal man gøre alt for, at fejl undgås, og de fejl, der var i kortene, de er rettet i onlineversionen.«