'Størst'-værten Peter Ingemann er en af Danmarks mest folkekære tv-personligheder, men ligesom så mange andre kendte oplever han også bagsiden af medaljen ved at være berømt.

Hver eneste dag modtager han hadske beskeder og kommentarer, men i modsætning til andre vælger den 46-årige jyde at tage det helt køligt - og ganske humoristisk.

Senest har han modtaget en særdeles grov kommentar på Facebook, som han nu hyldes for sit svar til. Følgeren, der kalder sig Finn, er godt ond i sulet og skriver:

'Er det kun jyder, der kan lide Peter Ingemann og hans pinlige opførsel i programmerne 'Størst'? Stakkels børn, hvis han har nogen.'

Ingemanns reaktion er at tegne en penis, der ejakulerer på mandens profilbillede, og han skriver følgende tilbage:

'Ja, det tænker jeg også, Finn. Og tak for sidst nede i swingerklubben. Hyggeligt at se, du stadig er en vildbasse med den boa.'

En klassisk 'Ingemann-bemærkning', som han nu hyldes for i et nyt Facebook-opslag. Hvad han dog ikke fortæller i opslaget er, at reaktionen fra Finn var meget ubehagelig.

»Han får skrevet noget med 'Skål, skål, skål. Slægter du din far på?' Og det er vel efterhånden ikke nogen hemmelighed, at min far var kvartalsdranker og endte med at skyde sig selv«, siger han til B.T.

Alligevel mener Peter Ingemann ikke, at han er et offer. Ofrene er dem, der sidder bag skærmen og sviner andre mennesker til, siger han.

Folkekære Peter Ingemann står for glæde og positivitet, men har haft et hårdt liv, der har været præget af farens alkoholisme og senere selvmord. Det skriver han om i sin nye bog 'Elsk afgrunden'.

»Det er et trist behov at have, og det rører mig ikke. Men jeg får ondt af dem. Jeg ligger ikke søvnløs over det, men undrer mig oprigtigt over, hvad folk får ud af det,« siger Ingemann, som for længe siden besluttede sig for, hvordan han skulle tackle de mange angreb.

»Jeg prøver at møde det med humor. Jeg har gjort det til en stil, at selv om jeg er 46 år gammel og laver seriøse programmer, så er jeg jo bare et stort barn. Jeg tegnede mange tissemænd i min notesbog i gymnasiet, og jeg har aldrig lagt det fra mig,« siger Peter Ingemann.

Og han ser noget vigtighed i, at han giver mobberne igen i stedet for bare at lægge sig ned og tage imod.

»Når en person truer mig med vold og skriver, at min familie burde være blevet udryddet i i gaskammeret, så skal det ikke være omkostningsfrit for ham. Der hvor jeg kommer fra (Ry, red.), der giver man igen, når nogen er efter en. Sådan har det altid været. Jeg forsøger at gøre det på en ikke-primitiv måde, selv om der ofte optræder tissemænd,« siger han og griner.

Peter Ingemann understreger, at han ikke ser på online-chikane som noget sjovt. Det er kun hans tilgang til problemet, der er humoristisk vinklet.

»Det er en sørgelig tendens, at folk har det behov. Nu rører det som sagt ikke mig, men der sidder unge mænd og piger - og voksne og ældre - der bliver svinet til, fordi de deltager i debatten, og det er så trættende og synd«.

»Det ødelægger simpelthen den demokratiske debat,« siger han.

»Vi glemmer lidt, at man skal dø for sin modstanders ret til at udtale sig. Og det gælder helt op i de kulturradikale luftlag, hvor man kalder folk de værste ting, fordi man for eksempel ikke er enige i deres flygtningepolitik,« siger Ingemann.