13 måneder blev det til i det sommerhus, Peter Ingemann og konen sidste år investerede i. For nu er det til salg.

Sommerhuset er beliggende i den populære ferieby Lønstrup, der ligger ved Vesterhavet. Og spørger du tv-værten, der også har brugt en del tid i byen i sin barndom, er det altså »den fedeste by – i hvert fald på Vestkysten«.

»Vi købte det faktisk i sin tid som en investering. For at det bare skulle ligge og lejes ud – og så bruge det, når det eventuelt ikke var lejet ud,« fortæller Peter Ingemann til B.T. om det lille, gule træhus.

Hele familien forelskede sig hovedkulds i området, og nu er de altså på jagt efter et nyt og større sommerhus, »hvor der også kan være plads til svigermor«.

Det er dette sommerhus, Peter Ingemann har til salg. Foto: Boliga Vis mere Det er dette sommerhus, Peter Ingemann har til salg. Foto: Boliga

»Det er gået fra at være en pensionsopsparing til, at vi faktisk godt kunne tænke os at have et hus, vi ikke lejer så meget ud.«

På længere sigt pønser Ingemann da også på at rive teltpælene op og flytte fra sin ellers elskede hjemstavn ved Silkeborg søerne for at rykke mod det nordjyske.

»Når jeg bliver pensionist eller pensionerer mig selv, eller hvad der sker, når der er ikke er brug for mig på tv mere, så tror jeg, vi flytter op til Nordjylland permanent,« fortæller han og tilføjer:

»Det kan jo blive i morgen, hvis seerne siger: 'Nu gider vi ikke se på det gamle røvhul mere'.«

Selv håber han dog på at have fem-ti gode år tilbage på skærmen.

Salgsannoncen for sommerhuset delte den garvede tv-vært på sine sociale medier, og det har skabt en hel del trafik hos ejendomsmægleren Thomas Risager.

I omegnen af 1200 klikkede sig nemlig ind på annoncen for Vesterhavshuset.

»Det er højt på én dag. Det er meget højt. Men det er klart, for der jo nok en masse, der nok bare er nysgerrige – det ville jeg jo selv være,« lyder det fra Peter Ingemann, der dog understreger, at det selvfølgelig ikke er ensbetydende med, at lige så mange er interesserede i at indgå en eventuel handel.

»Men der skal jo bare være en!«