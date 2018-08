Man skal ikke være bange for at stå frem med sine uperfektheder.

Det mener tv-værten Peter Ingemann, der blandt andet er kendt fra tv-programmet 'Størst'. Det fortæller han i et åbenhjertigtigt interview med ALT for damerne. Derfor er han på Facebook begyndt at dele ud af sin uredigerede hverdag, fremfor den mere polerede af slagsen.

Håbet er, at det kan få andre til at gøre det samme, og det er også derfor, han til Alt for damerne fortæller om sine egne uperfektheder - blandt andet hvordan han sammen med husturen Trine for nogle år siden var tæt på at gå konkurs, og hvordan det sled på deres parforhold.

»Trine og jeg var på et tidspunkt ved at gå konkurs, fordi vi havde købt lejlighed i Tyrkiet og stod med to dyre huse i Danmark. Vi havde simpelthen købt, før vi havde solgt. Været dumme og taget munden for fuld ligesom mange andre danskere. Så ramte finanskrisen. Og en økonomisk krise gør altså bare ikke noget godt for et parforhold, for det bliver hurtigt en løftestang til konflikt og beskyldninger. 'Det var også dig, der ville have den lejlighed' og den slags. Men hvis et parforhold var kriseløst, tror jeg også, det var fantasiløst og kærlighedsløst,« forklarer han i denne uges ALT for damerne, som er på gaden torsdag.

ARKIVFOTO af tv-værten Peter Ingemann. Foto: Henning Bagger Vis mere ARKIVFOTO af tv-værten Peter Ingemann. Foto: Henning Bagger

Ifølge Peter Ingemann er det vigtigt at dele de uperfekte sider - også af ens ægteskab - for at bryde med 'myten' om, at alt skal være perfekt hele tiden. Det er også sådan, han og Trine kommer videre fra et skænderi, forklarer han. Ved at have en grundholdning om, at ingen er perfekte.

Peter Ingemann og hustruen Trine har kendt hinanden i 20 år. Sammen har de to døtre.

Han har tidligere været vært på tv-programmer som 'Hammerslag' og '3xBeliggenhed'. Til efteråret er han aktuel i to nye programmer - 'Fremtiden ifølge Ingemann' og 'Vestkysten'.