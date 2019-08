En tur fra Jylland til København skulle blive lidt af en oplevelse for tv-vært Peter Ingemann.

Han skulle til København og medvirke i programmet 'Hvem vil være millionær' med Lars Larsen, og de to tog derover i samme bil.

Noget, der har efterladt et indtryk på den tidligere 'Hammerslag'-vært. Han har skrevet et rørende opslag på sin Instagram-profil dedikeret til Lars Larsen, som gik bort mandag 19. august.

»Kære Lars. Hvil i fred. Danmarks største købmand er død. Tak for alt og tak for en af mine livs bedste køreture. Jeg havde den kæmpe ære at blive inviteret med i 'Hvem vil være millionær' af Lars (Ja, han skulle nok have taget en anden, for vi gik ned på spørgsmål til 75.000 vedrørende sport - jeg aner intet om det emne. Undskyld Lars),« sådan starter tv-værten sit opslag.

Vis dette opslag på Instagram Kære Lars. Hvil i fred. Danmarks største købmand er død. Tak for alt og tak for et af mine livs bedste køreture. Jeg havde den kæmpe ære at blive inviteret med i "Hvem vil være millionær" af Lars (Ja, han skulle nok have taget en anden for vi gik ned på spm til 75.000 vedr sport - jeg aner intet om det emne. Undskyld Lars). Nå, men inden vi kom så langt skulle både Lars og jeg jo fra det jyske højland og over til studierne i kbh. Jeg tænkte at jeg skulle tage toget eller bilen, men et par dage før afgang var Lars i røret. Jeg havde aldrig vekslet et ord eller mødt ham før, men med sin karakteristiske stemme sagde han: "Dav det er Lars, skal jeg ikke svinge forbi Ry når vi skal over til det der millionæren!" Jo tak. Så kom Lars kørende og i de næste tre timer i en røgfyldt kabine sad jeg bare og følte mig heldig. Tror nok jeg spurgte lidt rigeligt eller det gjorde jeg!!! Men det var nogle af de mest interessante timer og helt unikt at sidde der, inde i en metalkapsel med en handelsmand af guds nåde. Lars fortalte om firmaet, hvordan det var at bygge op, om sine værdier, godt håndværk, service og ikke mindst godt købmandskab. På spørgsmålet om hvilke steder på kloden det var sværest og mest bureaukratisk at åbne nye butikker, kom det promte: Frankrig og så derefter Italien. Smil. Det grinte jeg meget af.... Kunne se det for mig. Kære Lars tak for turen (i det hele taget) Danmark er i dag fattigere. Mange tanker til dine efterladte Æret være dit minde Kh Peter Et opslag delt af Peter Ingemann (@ingemannpeter) den 19. Aug, 2019 kl. 2.01 PDT

Derefter beskriver han videre, hvordan han modtog opkaldet med tilbud om et lift fra Danmarks fjerderigeste mand.

»Jeg havde aldrig vekslet et ord eller mødt ham før, men med sin karakteristiske stemme sagde han: 'Dav, det er Lars, skal jeg ikke svinge forbi Ry, når vi skal over til det der millionæren!'«

Det takkede Ingemann ja tak til, og det blev en mindeværdig tur. I de timer, det tog at køre til hovedstaden, fik den nysgerrige tv-vært fyret en masse spørgsmål af i retning af Larsen. De to fik talt om vidt og bredt, skriver han i sit opslag på Instagram.

»Lars fortalte om firmaet, hvordan det var at bygge op, om sine værdier, godt håndværk, service og ikke mindst godt købmandskab«, skriver Peter Ingemann og fortsætter:

»På spørgsmålet om, hvilke steder på kloden det var sværest og mest bureaukratisk at åbne nye butikker, kom det promte: 'Frankrig og så derefter Italien'. Smil. Det grinte jeg meget af.... Kunne se det for mig.«

En rørt Peter Ingemann slutter af med at sige tak til Jysk-stifteren.

»Kære Lars tak for turen (i det hele taget). Danmark er i dag fattigere. Mange tanker til dine efterladte. Æret være dit minde. Kh.Peter.«

Sammen med opslaget har han delt et billede af sin egen og Lars Larsens medvirken i 'Hvem vil være millionær'. B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Peter Ingemann.