Tv-vært Peter Ingemann kører for tiden rundt i sin røde Puch Monza i København i TV 2-programmet 'Ingemann og hovedstaden'.

Programmet følger op på hans populære reportage-serie fra 2019 'Ingemann og Vestkysten', og den jyske tv-vært nyder at køre rundt i storbyen.

»Det er fedt hele det her med 'en fremmed kommer til byen'. Turen langs vestkysten var den, jeg ville have taget som 15-årig. Så der lå en masse barndom- og ungdomsminder. København har jeg et andet forhold til. Det er der, jeg har min arbejdsplads, og hvor jeg kommer som turist,« forklarede Peter Ingemann, da han mødte op til 'Billed Bladets TV-Guld' på hotel d'Angleterre i København fredag aften.

Han understreger, at han er super glad for København og synes, vi har en smuk og dejlig hovedstad. Men én ting kunne han godt undvære.

»Når jeg kører på knallert med 30 kilometer i timen, skal man jo op på cykelstien, og den måde man agerer på i København...Trafikken i det hele taget. Den er ikke særlig behageligt.«

Han forklarer videre:

»Det går så hurtigt, og folk har en meget kort lunte og er aggressive overfor hinanden. Det oplevede jeg altså ikke på vestkysten.«

Peter Ingemann tilføjer med et smil:

Peter Ingemann foran d'Angleterre. Foto: Byrd / Kasper Løjtved Vis mere Peter Ingemann foran d'Angleterre. Foto: Byrd / Kasper Løjtved

»Så det er et lille minus ved vores hovedstad. Få skuldrene ned og få plads til alle. Det er meget sjovt, at der er meget mere tolerance i det sorte Jylland end på cykelstierne i København.«

Peter Ingemann var til aftenens prisuddeling nomineret i kategorien 'Årets mandlige underholdningsvært' og 'Årets nye tv-program'.

'Ingemann og hovedstaden' senders hver tirsdag på TV 2.

Han bor til daglig ved Silkeborg.