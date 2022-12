Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Ytringer har det svært nu om dage,« siger Peter Ingemann til B.T.

For Facebook har nedsat sanktioner imod hans profil på grund af et opslag, han har lavet, som overtrådte reglerne om 'farlige individer eller organisationer'.

Derfor er hans side ' i fare' og er blevet begrænset, fordi han har overtrådt fællesskabsreglerne. Sker det igen, kan hans konto risikere at 'blive begrænset eller deaktiviteret'.

Den indledende sanktion mod Peter Ingemann er, at han i 30 dage ikke kan sende live eller lave annoncer fra sin Facebook-profil.

Peter Ingemann risikerer at få lukket sin Facebook-profil på grund af sit nye program 'Hitler, Stalin og Churchill' på TV 2. Vis mere Peter Ingemann risikerer at få lukket sin Facebook-profil på grund af sit nye program 'Hitler, Stalin og Churchill' på TV 2.

Det omtalte opslag på Facebook var dog ikke ment som promovering af farlige individer eller organisationer – selvom videoen i opslaget ganske vist handlede om, hvem en række historikere helst ville til julefrokost med: Hitler, Churchill eller Stalin, som programmet også hedder.

Opslaget var i anledningen af, at der onsdag aften kl. 20.40 er premiere på Peter Ingemanns nye TV 2-serie om netop statslederne.

»Jeg har i den forbindelse –som altid –lagt klip fra serien og billeder op. Hvilket jo naturligvis er ret vigtig PR for udsendelserne,« forklarer Peter Ingemann.

»Men jeg er blevet begrænset og desuden truet med en fuldstændig sletning af min profil på grund af, at navnet Hitler –og måske også Stalin– er nævnt. Jeg er sgu lidt rystet og har selvfølgelig protesteret. Det er altså nogle af landets største historikere, der medvirker, og programmerne sendes på en statsejet kanal.«

Rigmanden Elon Musk er stifter af Tesla, og i oktober opkøbte han det sociale medie Twitter, hvilket allerede har skabt vidtrækkende diskussion. Foto: DADO RUVIC Vis mere Rigmanden Elon Musk er stifter af Tesla, og i oktober opkøbte han det sociale medie Twitter, hvilket allerede har skabt vidtrækkende diskussion. Foto: DADO RUVIC

For selvom der står, at hans opslag er blevet bedømt af et gennemgangsteam, så tvivler Peter Ingemann på, at opslaget helt er blevet forstået.

»Det er mega frustrerende, når vi alle er så afhængige af Instagram og Facebook, at de via robotter –må man da håbe, det er–eller idioti dømmer en uskyldig programomtale ude,« sukker tv-værten.

»Jeg forstår sgu efterhånden godt Elon Musk,« siger Peter Ingemann med henvisning til den omdiskuterede Tesla-milliardær, der for nylig købte det sociale medie Twitter.

»Jeg forstår godt hans frustrationer med de etablerede sociale medier. Fordi de smagsdommer den konstant,« understreger Peter Ingemann.