'Hvad så, baby? Ses vi om fem minutter? Min kone af fjerde ægteskab skal i hvert fald ikke se med. Hende skylder jeg 17 års hustrubidrag, satans kælling.'

Sådan lyder et opslag på Peter Ingemanns profil på Facebook.

Et opslag, der er skrevet af tv-værtens 'alter ego', Pattaya Pete, og som har kostet ham 24 timers udelukkelse fra det sociale medie, fordi han ikke har overholdt retningslinjerne.

Og det er 'rystende', lyder det fra Peter Ingemann, som opfandt det satiriske alterego for 17 år siden.

Et altego, han siden blandt andet har benyttet til at lokke tv-seerne til skærmen, hver gang der løber et nyt afsnit af et af hans programmer over skærmen.

»Det er en karakter, som er lavet for sjov, og som udstiller sig selv som et lummert og sexistisk dumt svin, og det er rystende, at Facebook, en af de største broadcastere af nyheder, fuldstændig kan styre, hvad man må og ikke må sige, når de ikke er under dansk presse- eller grundlov« siger Peter Ingemann og fortsætter:

Peter Ingemanns 'alter ego', Pattaya Pete, og ekskonen, som i virkeligheden er hans hustru, Trine. Foto: Privat Vis mere Peter Ingemanns 'alter ego', Pattaya Pete, og ekskonen, som i virkeligheden er hans hustru, Trine. Foto: Privat

»Nu er det her bare spas og løjer, men det er stadig bekymrende, da jeg er af den holdning, at der skal være plads til alle meninger. Vi skal også have ting frem, der støder os, for ellers kan vi jo ikke tage bestik af det eller gå i rette med det.«

Ifølge Peter Ingemann er det højst sandsynligt ordet 'kælling', der har fået ham bandlyst et døgn på Facebook, og det er højst sandsynligt en – eller flere – af hans følgere, der har anmeldt opslaget til det sociale medie.

Og hvis man kigger hans kommentarspor i gennem, så er det da også tydeligt, at der blandt de utrolig mange følgere, der finder opslaget sjovt, også er folk, der ikke forstår, at der er tale om en joke.

»Det er jo bare en figur, og det prøver jeg også at forklare til nogle af dem, der er vrede, mens hvis Facebook bare lukker os ned, så forpasser vi jo muligheden for at høre hinandens meninger, og det er altså rystende.«

Peter Ingemann afviser, at han burde have gjort det mere tydeligt i sit opslag, at der er tale om et satirisk indslag, og at det ikke er ham selv, der sviner sin ekskone – som han i øvrigt ikke har, da han er lykkeligt gift på 19. år.

»Jeg kunne skrive 'ironi kan forekomme', men det er også bare kedeligt,« siger han og fortæller, at han har modtaget op mod 3.300 positive kommenter og måske 30-40 negative.

»Så man skal også huske proportionerne i det her. Der er stadig meget kærlighed og mange kloge mennesker derude,« siger han og fortsætter:

»Ingen skal trues eller fornedres, men alle skal have ret til at sige deres mening. Det gælder også dem, der skriver tåbelige ting til mig, selvom mange af dem bare er nogle sure gamle pikkemænd og -kvinder, der er vrede på dem selv og deres eget liv og bare har brug for at hælde noget galde ud.«

Peter Ingemann fortæller desuden, at han langtfra er færdig med sit alter ego.

Faktisk er 'Pattaya Pete' så stor en del af hans liv, at han har planer om at udgive en bog, der handler om 'undfangelsen' af alter egoet.

Bogen udkommer dog først til november, så indtil videre må Peter Ingemann nøjes med at benytte sig af sociale medier (når han ikke er udelukket) til at udleve sin satiriske personlighed.

Se Peter Ingemanns opslag herunder: