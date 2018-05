Peter Ingemann har skabt vild forvirring, efter han har delt historien om at have 'forgrebet' sig på en kvinde.

Tv-værten Peter Ingemann, der er kendt fra programmer som 'Størst' og 'Hammerslag', fik således en del opmærksomhed, da han under en løbetur i Skagen klaskede en 45-årig kvinde så hårdt i bagen, at hun skreg op. Nu undskylder han for, efter egen udmelding, at have opført sig som et svin.

»Hun skreg virkelig som en stukken gris, da jeg gav hende sådan én med venstre hånd,« fortæller han grinende til BT.

Den skyldige numse-klasker, Peter Ingemann, delte herefter historien på Instagram hvilket medfødte en del reaktioner. Mange var især optaget af det faktum, at Ingemann overhovedet kunne finde på at klaske en kvinde i bagen uden hendes accept.

Der viser sig dog, at der ikke er tale om en fremmed kvinde.

Metoo. Undskyld!!! Jeg mener det seriøst. Jeg lægger mig fladt ned og bøjer min nakke. Jeg har forgrebet mig på en kvinde. Endda på offentlig gade ved højlys dag. Skammer mig. I forgårs da jeg løb en tur i Skagen, kom jeg udfor kulturhuset op på siden af en kvindelig løber. Hun havde spandexbukser på og en indbydende bagdel, og jeg synes det ville være sjovt at give hende et ordentlig klask i røven. Hvilket jeg desværre gjorde. Klask, sagde det og kvinden gav et kæmpe skrig fra sig. På gaden overfor stoppede flere turister op og pegede. Pegede på svinet. Mig. Inden Ekstra Bladet og Se og Hør ringer, vil jeg være sige undskyld. Det var dumt og jeg fortryder..... Tak for alt og de seere der gad se med. På mandag er jeg uden arbejde tror jeg. Det kan ikke undskyldes. Jeg er flov. Men for fanden det var en god 45 årig røv. Please jer der så det. Skriv om hvordan den traumatiske oplevelse påvirkede jer. Skammer mig Et opslag delt af Peter Ingemann (@ingemannpeter) den 12. Maj, 2018 kl. 11.30 PDT

»Det var altså bare min kone, og jeg kunne simpelthen ikke lade være, når hun har så indbydende en bagdel. Jeg troede, at folk godt kunne forstå joken, men der skal åbenbart stå 'Dette Er En Joke,' før folk ved, at de ikke skal tage det så seriøst,« forklarer Peter Ingemann, der selv mener, at det fremgik tydeligt, at der var tale om hans kone.

Derfor understreger Ingemann nu også, at der ikke var nogen dybere mening i at dele historien på Instagram. Det var ren sjov og ballade.

»Det undrer mig, at de tror, at jeg bevidst kan finde på at klaske en ukendt dame i røven, for det kunne jeg selvfølgelig ikke. Men hvis jeg har traumatiseret nogen, så siger jeg undskyld på forhånd,« siger Peter Ingemann, der kan fortælle, at hans kone nu synes, det var meget morsomt med et lille klask i bagen.

Kan du forstå, at der er nogle, der bliver sure over, at man gør grin med sådanne 'overgreb'?

»Ikke helt, for det var som sagt bare for sjov. Tag nu ikke de sociale medier alt for alvorligt. Der kan ligge en lille joke mellem linjerne, som jeg synes, at folk godt kan være bedre til at acceptere i stedet for at hidse sig op.«