I Peter Ingemann-land er der vide grænser for provokationen og debatten, og sådan mener han, det bør være.

Tv-værten synes, man skal have lov til at klæde sig ud som mexicaner, have lov til at tegne penisser hist og her og have lov til at bedømme side 9-piger med karakterer.

Han mener nemlig, at en kultur, hvor der er for meget, som bliver censureret væk, er usund. Det fortæller han til Jyllands Posten.

»Når man i Danmark taler om 'trygge rum' på universiteterne, hvor man fjerner ord og betegnelser, der kan krænke, så løber det iskoldt ned ad ryggen på mig. Jeg bryder mig ikke om, når andre vil styre, hvad du eller jeg skal mene, og skaber en fælles lemmingstemning af, hvad der er godt eller skidt,« siger han i et nyt interview, hvor han uddyber:

Tv-vært peter Ingemann insisterer på at blive ved med at provokere. Foto: Søren Bidstrup

»Nej, vi skal derimod have dialog og provokerende kant, som vi kan forholde os til. Som Niels Hausgaard engang sagde, da han blev spurgt om, hvorfor han optrådte for Dansk Folkeparti: 'Enighed gør dum'.«

Han fortæller i interviewet, at han er guide på ture til Berlin, og der tager han altid gæsterne med hen til stedet, hvor Goebbels og de nazistiske studerende brændte bøger af i 1933.

Peter Ingemann mener, grunden til, at hans grænsesøgende kommentarer ikke giver bagslag for ham, er, at hans følgere er kloge folk, som forstår, at provokationer er lavet for at skabe debat.

Foruden hans kloge følgere er der dog tilfælde, hvor særdeles grove beskeder bliver sendt i hans retning. Noget, som jyden tager med ro, har han tidligere fortalt til B.T.

»Det er et trist behov at have, og det rører mig ikke. Men jeg får ondt af dem. Jeg ligger ikke søvnløs over det, men undrer mig oprigtigt over, hvad folk får ud af det,« siger Ingemann, som for længe siden besluttede sig for, hvordan han skulle tackle de mange angreb.

»Jeg prøver at møde det med humor. Jeg har gjort det til en stil, at selv om jeg er 46 år gammel og laver seriøse programmer, så er jeg jo bare et stort barn. Jeg tegnede mange tissemænd i min notesbog i gymnasiet, og jeg har aldrig lagt det fra mig,« siger Peter Ingemann.

Han giver et eksempel på en læser, som skriver 'skål, skål' til ham og sammenligner ham med hans far, som han offentligt har fortalt var kvartalsdranker. Og selv om hans svar til sådanne beskeder er sjove, så tager han de negative kommentarer alvorligt.

»Det ødelægger simpelthen den demokratiske debat,« lød det fra ham i interviewet, som du kan læse her.