Ved prisuddelinger er det ikke atypisk, hvis kvinderne bærer flotte og glitrende kjoler, mens mændene har jakkesæt på.

Men ikke for TV 2-værten, Peter Ingemann.

For femte år i træk troppede han op til TV-Prisens fest iført et karakteristisk og iøjnefaldende tyrolersæt med farverne grøn, brun og hvid.

Og det er der en god forklaring på, hvis du sidder og undrer dig og tænker 'hvordan kan det være?'.

Peter Ingemann iført sig karakteristiske tøj ved årets TV-Prisen. Foto: Nørgaard / Nørgaard. Vis mere Peter Ingemann iført sig karakteristiske tøj ved årets TV-Prisen. Foto: Nørgaard / Nørgaard.

»Når jeg kigger ned ad mig selv, så smiler jeg. Det er bare god energi og stemning,« lyder det muntert fra Peter Ingemann, da B.T. møder ham på den røde løber.

Han forklarer videre, at det er femte gang i træk, at han bærer sættet. Til at starte med begyndte det nemlig blot som en gimmick.

»Og så er det bare blevet til en tradition.«

»Jeg har boet og arbejdet i München. Det er jo faktisk festtøj, og det er også ret dyrt,« griner Ingemann.

Samtidig påpeger Peter Ingemann, at han hader jakkesæt og smoking. Han føler sig simpelthen ikke tilpas i det ellers klassiske outfit.

Derfor fortsætter han med at bære tyrolertøjet.

»Folk smiler og spørger ind til, hvad det er for noget. Det er nok til at tage det på,« forklarer Ingemann afsluttende.

Peter Ingemann var nomineret i to priser ved TV-Prisen. Både for 'Årets vært' i underholdningsbranchen, og så var hans program 'Ingemann og Vestkysten' nomineret i seerprisen.