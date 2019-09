Peter Ingemann var ikke glad, da han læste nyheden om, at Microsoft vil opdatere deres ordbog, så firmaet nu vil foreslå kønsneutrale alternativer til ord som 'politimand' og 'formand'.

»Jeg synes, at vi er blevet hudløse og ekstremt ømskindede, når vi har en snak med hinanden. Vi bør få lidt mere hård hud,« siger tv-værten til B.T.

Derfor valgte han også at dele et opslag på sociale medier under overskriften 'kønsneutral onsdag'. Her opfordrer han folk til at hjælpe Microsoft med bud på kønsneutrale ord. Næsten 1.000 mennesker har kommenteret.

Der er blandt andet forslag som 'fødselshjælper' i stedet for 'jordemoder', 'norsker' i stedet for 'nordmand' og 'tissedims' i stedet for 'tissemand'.

Den 46-årige tv-vært mener, at reguleringen af vores sprog har taget overhånd.

»Jeg vil respektere, at hvis jeg sidder med nogen over for mig, der gerne vil tiltales 'De,' så vil jeg selvfølgelig gøre det, men hvis det her fortsætter med at sprede sig som en steppebrand, så begynder man at overveje sine ord mere og mere,« siger han og fortsætter:

»Det hæmmer vores sprog.«

Derfor mener han også, at hvis idéen om den kønsneutrale regulering af det danske sprog er at gøre plads til alle, så skal der også være plads til dem, der ikke ønsker at integrere de neutrale ord i deres daglige tale.

»Vores sprog bliver fattigere og mere ufrit,« siger han.

Men påvirker det dig, at nogen har et ønske om, at man tager hensyn og bruger et mere kønsneutralt sprog?

»Bare jeg kalder min hund sort, så begynder jeg at tænke over det. For var der mon nogen, der hørte det og kunne føle sig krænket.« svarer han.

Han fortæller om en konkret oplevelse, hvor der under et redaktionsmøde blev sagt et – i nogens øjne – politisk ukorrekt ord.

»Når man sidder og taler om noget redaktionelt, så kan folk hænge sig i det 'forkerte ord' i stedet for den egentlige samtale,« forklarer han.

Vis dette opslag på Instagram Kønsneutral onsdag!!! - kom med jeres (idiotiske) forslag. Og stop så med den TISSEMAND!!! På en dag hvor nyheden er at Microsoft vil lave deres ordbog om i Word, så den nu vil foreslå kønsneutrale og politisk korrekte ord. Hvis du nu skulle være et sexistisk, fascistisk, dumt og uindkluderende svin og komme til at skrive "Politimand" så vil Word straks foreslå "Politibetjent".... Jojo... Godt så! Må jeg på denne dag bede om jeres bud derude, på nye korrekte ord, så vi ikke træder nogen over tæerne? Jeg STARTER Jeg har længe følt mig GRÆNSELØST stødt over at mit kønsorgan kaldes for en "Tissemand".... Ja den kan tisses med, men hvorfor mand? Synes det er så EKSKLUDERENDE!!! Jeg foreslår vi i stedet siger: "Hen-rør", "Nyre-udskillelses-væske-kanal" (jeg skrev med vilje nyre og ikke nyrer, da dem der kun har en nyre ikke skal føle sig ekskluderet) ..... Eller måske bare "Diller" Hov. Og hvad så med kvinderne. De har jo et kvindeligt kønsorgan, siger man. Eller sagde man (forhåbentlig er det fortid). Hvad nu hvis man ikke føler sig som kvinde? Så er helvede jo løs og man bliver ked. Må jeg I stedet foreslå det neutrale "Fjas"..... Har vi altid sagt i Ry. Vi var nemlig meget tidligt politiske korrekte her. NÅ KOM MED JERES BUD!!! (og Microsoft, I må bruge vores ord helt uden royalties. Bare brug løs) PS Jeg har taget min hættetrøje over hovedet, taget ned til min mor og drikke kaffe, for at føle mig så kønsneutral som muligt. Håber ikke dem der føler sig som en rigtig kvinde eller mand, føler sig udenfor. Det var ikke min mening at støde nogen. PPS Jeg føler mig i øvrigt tit lidt kvindelig jvf mine tidl opslag med fraklip fra optagelserne. Jeg opfører mig jo som en hysterisk kælling........ Sagde jeg noget forkert????????? Et opslag delt af Peter Ingemann (@ingemannpeter) den 11. Sep, 2019 kl. 12.52 PDT

Det er et tydeligt eksempel på – lige så vel som Microsofts nye ordbog – at det har taget overhånd, synes han.

B.T. har forsøgt at få et interview med it-firmaet, der har sendt et svar via e-mail.

'I Microsoft er mangfoldighed og inklusion grundlæggende værdier, som vi arbejder med både internt og i vores produkter,' skriver Anders Thomsen, direktør for politik i Microsoft Danmark.

Han forklarer i svaret, at man bør se på den nye ordbog som en udvidelse af synonymordbogen. Den kan give forslag til, hvilke andre ord man kan bruge, hvis man ønsker det.

Den danske version af Microsofts nye ordbog er endnu ikke færdiggjort. Dog tester man lige nu den amerikanske version i USA.