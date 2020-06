Nogle gange må man gøre noget ekstra for at score sig drømmejobbet. Og det må man sige, at Peter Frödin har gjort. Han løj nemlig om at være uddannet skuespiller i håbet om at score en rolle.

Det afslører den 56-årige skuespiller og sanger i et interview med Signe Lindkvist og Iben Hjejle i radioprogrammet 'Sitter elsker'.

Her fortæller han, hvordan hans karriere tog fart, efter at han havde afsluttet sin HF-eksamen, og hvordan han løj om at have gået på teaterskolen i Aarhus:

»De søgte på Folketearet, hvor de skulle bruge en ung mand eller en ung nyuddannet skuespiller til ‘Ditte menneskebarn’, og der gik jeg så ind og sagde, at jeg var nyuddannet fra Aarhus.«

»Og så var der sådan et panel med Lisbeth Dahl og en, der hedder Preben Harris, og forskellige mennesker, som sad og kiggede. Og så læste jeg et digt og sang en sang af Trille. Ja, det kunne ikke blive finere,« griner Peter Frödin.

Det endte med, at han fik rollen, og så måtte han jo krybe til korset og sige, at han måske ikke havde været helt ærlig:

»Så synes de bare, at 'ej, han vil jo bare det her. Han vil det her' og sådan noget. Og så blev jeg der, så var jeg med i alle mulige forestillinger på Folketeateret. Sådan kom jeg ligesom i gang.«

»Du har simpelthen været i mesterlære,« udbryder Signe Lindkvist, og Peter Frodin svarer ganske kort:

»Ja, på en måde synes jeg.«

Peter Frödin fortæller videre, hvordan han efterfølgende startede til sangundervisning hos blandt andre Debbie Cameron og Lise Dandanell, og at han generelt bare arbejdede med mange forskellige instruktører og skuespillere.

Men der var alligevel noget, der gjorde, at Peter Frödin gerne ville have sig en uddannelse. Flere af hans venner begyndte at synge på teaterskolen. Det ville han også, så han søgte ind på uddannelsen i Aarhus.

»Så læste jeg balkonscenen fra 'Romeo og Julie', og jeg tror, at jeg forberedte mig i seks dage eller sådan noget. Altså, jeg skrev den om. Jeg synes, det var super pinligt fra Shakespeares side. Ej, men det der med at sige 'når månen' og så videre... Så jeg sagde bare 'kig forbi ved ni-, halv ti-tiden.«

»Men så kom jeg ikke ind. Og det var også fint. Der havde jeg selvtillid dengang, og så tænkte jeg, at nu havde de fået chancen, og så gik jeg videre og begyndte at lave alt muligt med Martin Brygmann og Paprika Steen.«

Makkerparret stod sammen med Hella Joof bag komikergruppen Lex & Klatten, som i hittede i Danmark i slut-90'erne. Herefter blev de til Det Brune Punktum, hvor Paprika Steen trådte ud af gruppen.