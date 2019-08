Kendissen Peter Falktoft har for nyligt lavet en podcast omkring rygning - 'Danmarks Dræber #1'. Her kritiserer han tobaksindustrien voldsomt.

Men nu bekræfter British American Tobacco, at de i 2016 brugte 'Snebolden' som konferencier til et af deres arrangementer.

Det skriver Radio24syv.

Det var i forbindelse med lanceringen af cigaretmærket King’s Pocket Click i 2016, at den 34-årige aarhusianer blev hyret.

Arrangementet foregik på natklubben Sigurdsgade 39 og var et event for forhandlere og medarbejdere i British American Tobacco. Udover Peter Falktoft var kendis-makkeren Esben Bjerre også konferencier ved rygefesten.

Radiokanalen har talt med Camilla Krogh, der forklarer, at der til festen var fri bar og cigaretter til fri afbenyttelse.

I den populære podcast tordner Falktoft mod tobaksindustrien.

»Sandheden er, at uanset hvordan man vender og drejer det, så tjener tobaksindustrien penge på et produkt, som folk dør af. Jeg tænker umiddelbart selv uden at vide det, at jeg ikke ville kunne sove om natten, hvis det var mig, der solgte det produkt,« har han sagt.

De ord får måske lidt mindre værdi, nu hvor det viser sig, at han har været ansat af selvsamme industri.

Podcasten har også fået kritik for at være fejlbehæftet. En kritik, der betød, at man fra DRs side tidligere på måneden måtte bringe en række rettelser. Det kan du læse mere om ved at klikke her.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Peter Falktoft.

